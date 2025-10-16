Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

«Los perseguidos somos nosotros», replica el PP de Pulianas a los policías que les han denunciado

El jefe de la guardia municipal de la localidad y un agente han emprendido acciones legales contra un edil popular por presunta difamación

Carlos Morán

Carlos Morán

Granada

Jueves, 16 de octubre 2025, 13:54

Comenta

«Los perseguidos somos nosotros», ha replicado Valentina González, edil del PP en el Ayuntamiento de Pulianas, al jefe de la Policía Local del municipio y un agente que han decidido emprender acciones legales contra otro concejal popular al que acusan de someterles a un presunto asedio que busca, según ellos, difamarlos con «bulos y falsedades».

En este sentido, Valentina González reconoció que ellos no acudieron ayer al acto de conciliación entre las partes que debía haberse celebrado los juzgados de Granada, pero afirmó que su ausencia se debió a que era la segunda vez que el agente denunciante les llevaba a los tribunales por los mismos hechos. «Ya entonces nos ratificamos en todo lo que habíamos dicho sobre las supuestas irregularidades en las oposiciones para la Policía Local de Pulianas, que, por otra parte, era lo que habían publicado los medios de comunicación. Así que decidimos no asistir a la conciliación. Además, en la anterior ocasión no se querelló», recordó la edil del PP.

Respecto al jefe de la Policía Local, Valentina González manifestó que no han recibido ningún requerimiento al respecto. «No sabemos nada de se asunto porque no nos ha llegado nada».

El responsable de la guardia municipal de la población ha recurrido a los servicios jurídicos del Ayuntamiento para denunciar que el edil en cuestión se ha dedicado, supuestamente, a grabarle y a difundir sus imágenes por las redes sociales «para señalarlo» públicamente.

Valentina González lo desmiente y reitera que los «machacados son ellos».

Te puede interesar

