El jefe de la Policía Local de Pulianas y un agente acusan a un edil del PP de presunta difamación

El jefe de la Policía Local de Pulianas, en el Área Metropolitana de Granada, y un agente del cuerpo han emprendido acciones legales contra un ... concejal del PP al que acusan de someterles a una presunta persecución que busca, según ellos, difamarlos con «bulos y falsedades».

En concreto, el máximo responsable de la guardia municipal de la población ha recurrido a los servicios jurídicos del Ayuntamiento para denunciar que el edil en cuestión se ha dedicado, supuestamente, a grabarle y a difundir sus imágenes por las redes sociales «para señalarlo» públicamente, según indicaron fuentes cercanas al afectado.

En este sentido, habría dirigido un escrito de queja a la Agencia Española de Protección de Datos para que estudie si existen motivos para sancionar la conducta del representante del PP.

Acto de conciliación

Por lo que se refiere al agente que se siente agraviado por los comentarios presuntamente injuriosos del concejal, ayer estaba prevista la celebración de un acto de conciliación entre las partes en los juzgados de Granada, pero, según los medios consultados por IDEAL, el supuesto autor de los hechos no se presentó. Al no producirse el acuerdo a través de este trámite, que es de obligado cumplimiento, queda expedito el camino para que el policía presente una querella contra el edil.

Las presuntas ofensas que han animado al funcionario a acudir a los tribunales tendrían su raíz en la polémica desatada este mismo año por la existencia de supuestos amaños en las oposiciones para acceder a la Policía Local de Pulianas, un posibilidad que la Fiscalía Provincial de Granada descartó el pasado mes de marzo.

Este periódico intentó contactar con el munícipe popular para que ofreciera su versión de lo ocurrido, pero no respondió a las llamadas.