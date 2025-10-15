Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El jefe de la Policía Local de Pulianas y un agente acusan a un edil del PP de presunta difamación

Los dos miembros de la guardia municipal han emprendido acciones legales contra el concejal popular

Carlos Morán

Carlos Morán

Granada

Miércoles, 15 de octubre 2025, 23:44

Comenta

El jefe de la Policía Local de Pulianas, en el Área Metropolitana de Granada, y un agente del cuerpo han emprendido acciones legales contra un ... concejal del PP al que acusan de someterles a una presunta persecución que busca, según ellos, difamarlos con «bulos y falsedades».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dimite Joaquín Camacho como alcalde de Loja
  2. 2 Tiñen de rojo la Fuente de las Batallas
  3. 3 El bar de Granada que defiende el horario de sus trabajadores: «Si todos ponemos de nuestra parte, nos irá mejor»
  4. 4

    La huelga general tiene escaso seguimiento en Educación y apenas incidencia en el transporte de Granada
  5. 5 Muere tras caer de una escalera cuando realizaba trabajos en un cortijo de Guadahortuna
  6. 6 Último aviso de los meteorólogos: las lluvias son inminentes en Granada
  7. 7 Sorprenden en Granada a un hombre de 47 años con el coche cargado con 325 kilos de hachís
  8. 8 El alcalde de Loja dimite en pleno revuelo en el Ayuntamiento
  9. 9 Vandalizan la sede del PP en Granada con pintadas: «Esto no es libertad de expresión, ni democracia»
  10. 10

    Los jóvenes encabezan una manifestación con más de 3.000 asistentes por la libertad de Palestina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El jefe de la Policía Local de Pulianas y un agente acusan a un edil del PP de presunta difamación

El jefe de la Policía Local de Pulianas y un agente acusan a un edil del PP de presunta difamación