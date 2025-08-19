Persecución de la Guardia Civil por la A-92 para detener a los atracadores de una familia en un área de servicio.

C. L. Martes, 19 de agosto 2025, 14:19

La Guardia Civil de Granada ha detenido a tres individuos de entre 27 y 36 años, por ser los presuntos autores de un delito de robo con violencia a los ocupantes de un vehículo en un área de servicio de la localidad de Cijuela.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde del pasado día 15, cuando unos viajeros se encontraban descansando en el interior de su coche en un área de servicio. En un momento dado, dos individuos se aproximaron y comenzaron a forcejear con uno de los ocupantes para sustraerle un bolso con dinero y documentación personal que llevaba en las manos. Tras serle arrebatado, los autores emprendieron la huida a toda prisa en un vehículo con matrícula extranjera y el volante en el lado derecho, en el que les esperaba una tercera persona.

Una patrulla cercana al lugar recibió el aviso de un guardia civil que se encontraba fuera de servicio. Los agentes se personaron en el área de descanso y recabaron datos de lo sucedido, obteniendo las características de los autores y la matrícula del vehículo de huida. Rápidamente, se activó un dispositivo de búsqueda involucrando a todas las patrullas que la Guardia Civil tenía en la zona.

Una patrulla de Tráfico de la Guardia Civil de Loja localizó e interceptó al vehículo fugado cuando circulaba por la A-92 a la altura del término municipal de Salar. Los agentes identificaron a los ocupantes del turismo y comprobaron que llevaban consigo el bolso con los efectos y el dinero sustraído poco antes, por lo que procedieron a su detención como presuntos autores de un delito de robo con violencia. Los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Loja y se ha decretado para ellos su ingreso en prisión provisional.