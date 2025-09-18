Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Lugar próximo al del accidente en Churriana. IDEAL

Un motorista herido tras una colisión en Churriana de la Vega

El choque se ha producido entre un coche y una moto de manera frontal

P. M.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 17:03

El choque frontal entre un coche y una moto ha dejada a una persona herida en Churriana de la Vega. Según los testigos, la colisión ha tenido lugar de manera frontal entre ambos vehículos, lo que ha provocado que el motorista quedara tirado en el suelo y herido de una pierna por el impacto.

Los hechos han ocurrido entre la calle Cristóbal Colón y Chile. Hasta el lugar de los hechos se han trasladado los servicios sanitarios, así como una patrulla de la Guardia Civil.

