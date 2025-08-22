De Lefties a Único Life: las novedades de septiembre en el Nevada Shopping

El nuevo curso también llega con novedades al centro comercial Nevada Shopping de Armilla, que no para de renovarse y fichar novedades para ofrecer la ... mejor experiencia de compra a sus clientes. La nueva tienda de Lefties, la cadena española de moda asequible perteneciente al Grupo Inditex, es el principal estreno de la temporada. El gran local de la marca en la planta baja del centro comercial lleva en reformas todo el verano y la previsión es abrir a mediados de septiembre con el nuevo concepto de tienda que incluye la sección de hogar de la firma, según explican desde Galerías Comerciales, la empresa propietaria de Nevada Shopping.

La vuelta de Lefties incluirá así además de moda y zapatos un nuevo concepto decoración accesible para comedor, cocina, baño, salón y dormitorio, con diseño actual y precios competitivos.

Además el centro comercial estrena operadores, entre ellos Dom Barberías, que ha elegido Nevada Shopping para abrir su primer local en Granada. La cadena de barbería para caballeros de origen asturiano cuenta con 22 puntos en centros comerciales repartidos por toda la península. «Dom Barberías es un atractivo concepto tanto en la decoración vintage de sus locales como en la gestión moderna de la actividad de corte y conserva las técnicas artesanales como el afeitado a navaja», señalan desde la firma.

Para octubre

También en septiembre abre sus puertas la clínica de medicina estética Único Life. «En la era de la medicina estética y regenerativa nace la clínica donde podrás experimentar tratamientos personalizados y diagnosticados con inteligencia artificial y tecnologías de última generación para activar la regeneración celular y restaurar la vitalidad de tu piel», se promociona la firma. Entre los servicios que ofrecerán a partir de septiembre están tratamientos de medicina estética, estética avanzada, depilación láser, cosmética personalizada y nutrición.

A mediados de mes comenzará a funcionar también Óptica 2.000, del grupo Essilor-Luxottica, que cuenta con 18.000 tiendas en el mundo y 100 puntos de venta en toda España. Está especializada en servicios ópticos y audiológicos de calidad.

Y un estreno con expectación, al tratarse de una de las primeras tiendas de la firma en España, es la de Balmohk, marca del grupo Bestseller. «El gigante danés llega a España con su marca Balmohk de moda para la generación Z. La empresa ha elegido Nevada Shopping como uno de sus primeros destinos en España para mostrar la marca que habla el lenguaje de la nueva generación: auténtica, espontánea y sin etiquetas», señalan desde la empresa propietaria del Nevada. La apertura de la tienda se hará esperar hasta el final de octubre.