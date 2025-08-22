Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El local de Lefties se está reformando y abrirá a mediados de septiembre. Ariel C. Rojas

De Lefties a Único Life: las novedades de septiembre en el Nevada Shopping

La gran tienda propiedad de Inditex se está reformando para incluir la sección de hogar y abrirá a mediados del próximo mes

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Viernes, 22 de agosto 2025, 12:52

El nuevo curso también llega con novedades al centro comercial Nevada Shopping de Armilla, que no para de renovarse y fichar novedades para ofrecer la ... mejor experiencia de compra a sus clientes. La nueva tienda de Lefties, la cadena española de moda asequible perteneciente al Grupo Inditex, es el principal estreno de la temporada. El gran local de la marca en la planta baja del centro comercial lleva en reformas todo el verano y la previsión es abrir a mediados de septiembre con el nuevo concepto de tienda que incluye la sección de hogar de la firma, según explican desde Galerías Comerciales, la empresa propietaria de Nevada Shopping.

