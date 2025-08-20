Granaita estrena nuevas tiendas y se modernizará con una plaza central

El nuevo curso llega con novedades al parque comercial Granaita en el término de Pulianas, que ha aprovechado el verano para acometer obras y anuncia ... la llegada de nuevos operadores para reforzar su posición como destino de compras, ocio y restauración.

En torno a este próximo mes de septiembre está previsto que abra las puertas la nueva tienda de Primor, una de las marcas líderes del sector nacional de la perfumería la cosmética y el cuidado personal que se mantiene en plena expansión. La cadena ocupará los dos locales que dejaron la tienda de Deporte Base y Zapa10, entre Mercadona y Juguettos y lleva cuatro mese de reforma. Es la primera implantación de la marca Primor en la mitad norte de Granada, por lo que la llegada de la marca supone un éxito para este centro comercial.

Según fuentes de la empresa, Granaita espera además la llegada, en el entorno del mes de octubre, de la empresa portuguesa Hôma, especializada en decoración y complementos del hogar, que se instalará junto al gimnasio Fitness Park. La compañía ha dado el salto a los mercados internacionales, y tras su primera tienda en España, la del centro comercial madrileño Islazul, prevé invertir cien millones de euros para crecer en el territorio nacional, según han publicado medios especializados en el sector Retail. Castellana Properties, la empresa propietaria del parque comercial Granaita y de otros cinco más en Andalucía, ha apostado además por una modernización del centro comercial para hacerlo más acogedor con una reforma que está ya en marcha y a la que han denominado 'Proyecto isla'.

La renovación pretende mejorar el interior de la zona de la galería comercial, donde se encuentran operadores relevantes como Mercadona, Multiópticas o Pepco, creando un espacio central diáfano y con mayor amplitud donde se ubicarán nuevos expositores de venta y zonas de descanso. La reforma pretende dar mayor visibilidad a todos los operadores ubicados en el interior de la galería y estará culminada de cara a la campaña de Navidad, según fuentes del centro comercial. Los operadores que se situaban en la parte que quedará ocupada ahora por una plaza central se han recolocado en otras ubicaciones del parque comercial, dentro de la misma galería o fuera, como el caso de Tejidos Malagón, que estrena tienda junto a Mundo Animal, Además de la nueva imagen en el centro comercial están de celebración por la consecución de lo que para ellos significa un hito: el lleno de sus 83.500 metros cuadrados. Tan solo les queda un local comercial sin alquilar, por lo que encaran la fase final del año rozando el 100% de ocupación.