Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
el nuevo local que ocupará primor y los de la isla central, que se reformará para convertirse en una plaza. C. L.

Granaita estrena nuevas tiendas y se modernizará con una plaza central

El centro comercial de Pulianas invierte más de 300.000 euros en la reforma de la isla de la galería interior

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Miércoles, 20 de agosto 2025, 23:35

El nuevo curso llega con novedades al parque comercial Granaita en el término de Pulianas, que ha aprovechado el verano para acometer obras y anuncia ... la llegada de nuevos operadores para reforzar su posición como destino de compras, ocio y restauración.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sufre un atraco al salir del hospital y lo ingresan de nuevo
  2. 2

    Así será la nueva piscina de la Chana, ubicada en la zona de Acacias
  3. 3

    Dimite un concejal de Gualchos tras la muerte de un trabajador de su finca
  4. 4 Persecución de la Guardia Civil por la A-92 para detener a los atracadores de una familia en un área de servicio
  5. 5 El Infoca trabaja de madrugada en el incendio de Benamaurel y Castilléjar
  6. 6

    La hija del homicida de Arenas del Rey le quitó la escopeta tras los disparos
  7. 7 Dejó Inglaterra, encontró el amor y ahora vende casas baratas en Granada: «Aquí la vida es auténtica»
  8. 8

    «Solo ellos dos saben lo que pasó esa noche»
  9. 9 El pueblo de Granada famoso por sus higos y brevas tempranas desde la época romana
  10. 10 El restaurante que ofrece «un jardín oculto para desconectar» a un paso de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Granaita estrena nuevas tiendas y se modernizará con una plaza central

Granaita estrena nuevas tiendas y se modernizará con una plaza central