Calle de Padul donde tuvieron lugar los hechos. Google Maps

Identifican a dos menores tras intentar robar a una mujer en Padul y dejarla en el suelo

Son dos adolescentes naturales del pueblo los que atacaron a la señora, de 70 años y enferma de cáncer, que sufrió magulladuras por la caída

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Martes, 12 de agosto 2025, 23:52

La Guardia Civil ha identificado a dos menores por intentar robar a una mujer de 70 años en Padul. Pese a que no consiguieron llevarse ... su bolso, la señora sufrió una caída al intentar evitarlo y se encuentra con magulladuras. La familia presentó la correspondiente denuncia. Los dos identificados, naturales del municipio, serán puestos a disposición de la Fiscalía de menores.

