Identifican a dos menores tras intentar robar a una mujer en Padul y dejarla en el suelo

La Guardia Civil ha identificado a dos menores por intentar robar a una mujer de 70 años en Padul. Pese a que no consiguieron llevarse ... su bolso, la señora sufrió una caída al intentar evitarlo y se encuentra con magulladuras. La familia presentó la correspondiente denuncia. Los dos identificados, naturales del municipio, serán puestos a disposición de la Fiscalía de menores.

MÁS INFORMACIÓN Uno de los menores que atacó a una mujer en Padul le pidió perdón después

IDEAL ha podido hablar con Úrsula, la hija de la afectada, que denunció los hechos ante la Guardia Civil. Según la información que han podido recabar sus allegados -ya que la mujer tiene problemas para recordar lo sucedido-, los dos adolescentes, con edades que rondan los 15 y los 17 años, se acercaron a ella cuando caminaba por la calle Real, una de las vías principales. Uno llevaba sudadera, algo inusual por el calor que hacía, y el otro portaba una gorra. En un momento dado intentaron presuntamente quitarle el bolso. Ella lo agarró fuertemente y cayó al suelo bocabajo. «La desplazaron unos dos metros y medio y al final salieron corriendo sin el bolso. Ella intentó levantarse, pero no podía. La auxilió una pareja que pasaba por allí», cuenta su hija.

Dado que Úrsula regenta un negocio muy cerca de donde sucedió todo, llevaron a su madre hasta allí y le curó las heridas. «Tenía muy mala cara y pensé que era por el tratamiento para el cáncer que está recibiendo, pero era porque la habían atacado», detalla. La llevaron a Urgencias para que la atendieran y le entregaran el parte de lesiones; después, denunciaron los hechos ante la Guardia Civil, que ha confirmado a IDEAL que dos adolescentes han sido identificados. Serán puestos a disposición de la Fiscalía de menores.

La afectada se encuentra «muy dolorida» y con magulladuras. «No puede ni vestirse sola», dice su hija. Sin embargo, se muestra tranquila y con una actitud positiva: «Dice que si solo le ha pasado esto una vez en 70 años, lo más probable es que no le vuelva a ocurrir». Por otro lado, el momento de la agresión fue captado por una cámara. Pese a que no se aprecia con claridad lo ocurrido -un árbol tapa la escena-, las imágenes se han hecho virales en redes sociales.

Refuerzo de la seguridad

En este sentido, el portavoz del PP en Padul, Antonio García Villena, entregó recientemente unas 1.500 firmas en la Subdelegación del Gobierno en Granada para exigir «un refuerzo de la seguridad en el municipio», puesto que «hay cinco policías locales, insuficiente para el pueblo, y solo tres operativos». Pone el foco en una situación «insostenible» que requiere «soluciones inmediatas». «Pasan los meses y seguimos conociendo nuevos casos de vandalismo, robos en cortijos o quema de contenedores sin que el Ayuntamiento o el Gobierno de España tomen medidas», señala.

Al hilo de esta cuestión, pide la celebración «urgente» de una Junta Local de Seguridad para tratar este asunto. «La semana pasada se convocó esta reunión, pero, para nuestra sorpresa, el único punto del orden del día fue la firma de un convenio contra la violencia de género, sin incluir ningún otro asunto de seguridad», recalca.