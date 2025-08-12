Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de archivo del Ayuntamiento de Padul. IDEAL

Uno de los menores que atacó a una mujer en Padul le pidió perdón después

«Ella habló con él y le aconsejó que no fuera por ese camino», indica la hija de la perjudicada

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Martes, 12 de agosto 2025, 23:50

Pese a que el episodio fue muy desagradable y la familia solo quiere dejarlo atrás, el intento de robo que sufrió una señora de 70 ... años en Padul derivó en un segundo capítulo días después. Según explica Úrsula, la hija de la perjudicada, uno de los dos menores identificados por la Guardia Civil como presunto atacante acudió a su casa, junto a su madre, para pedirle perdón por lo que había hecho. «Ella habló con él y le aconsejó que no fuera por ese camino», indica. La familia espera que lo sucedido haya supuesto un aprendizaje para los menores y que no se produzcan más altercados de este tipo en el pueblo.

