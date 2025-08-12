Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una de las viviendas incendiadas en Pinos Puente tras el homicidio. Ariel C. Rojas

Sucesos en Granada

Envían a prisión al detenido por el homicidio de un joven en Pinos Puente

La vigilancia policial se ha extremado para proteger a los familiares del presunto autor que se han quedado en el pueblo, ya que la mayoría se marcharon

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Martes, 12 de agosto 2025, 18:44

El hombre detenido como presunto autor de la muerte de un joven de 20 años en Pinos Puente el pasado fin de semana ha sido ... enviado a prisión provisional, según ha podido saber este periódico por fuentes judiciales consultadas. Aunque el juzgado que estaba de guardia este martes es el de Instrucción número 5, las diligencias serán remitidas al de Instrucción número 1, que se encargará del caso. El detenido contaba con al menos dos órdenes de busca y captura. Tiene 31 años de edad y fue arrestado el mismo día de los hechos. Se le investiga por la presunta comisión de un delito de homicidio consumado.

