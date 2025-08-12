Envían a prisión al detenido por el homicidio de un joven en Pinos Puente

El hombre detenido como presunto autor de la muerte de un joven de 20 años en Pinos Puente el pasado fin de semana ha sido ... enviado a prisión provisional, según ha podido saber este periódico por fuentes judiciales consultadas. Aunque el juzgado que estaba de guardia este martes es el de Instrucción número 5, las diligencias serán remitidas al de Instrucción número 1, que se encargará del caso. El detenido contaba con al menos dos órdenes de busca y captura. Tiene 31 años de edad y fue arrestado el mismo día de los hechos. Se le investiga por la presunta comisión de un delito de homicidio consumado.

En el municipio se vive estos días una calma tensa. El tema de conversación sigue siendo el mismo: el homicidio de Rafa, un joven de 20 años, y el incendio de seis viviendas propiedad de los familiares del presunto autor del crimen. Según ha podido saber IDEAL, por ahora no se han producido más altercados, aunque Pinos Puente seguirá estando un tiempo bajo el foco policial.

El tiroteo se produjo en la madrugada del pasado sábado, presuntamente por un vuelco (robo) de marihuana de una familia -la de la víctima- a la otra, según fuentes cercanas al caso. «Esto ha sido una muerte sin sentido, fue una imprudencia de Rafa (el fallecido), una chiquillada lo de ir a robar droga», indicaba un vecino este lunes en la zona.

Refuerzo policial

La inmensa mayoría de allegados del supuesto homicida se marcharon del pueblo después del suceso. Los que se han quedado demandan protección. En este sentido, fuentes policiales indican que se ha extremado la vigilancia para protegerlos. El refuerzo policial es evidente, con agentes de diversos grupos desde que se produjeron los hechos, como la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Guardia Civil de Granada. Este dispositivo de seguridad se mantendrá hasta que las aguas vuelvan a su cauce. Por otro lado, aquellos familiares que se han marchado se han instalado en diversos pueblos con la idea de pasar desapercibidos.

En la madrugada del lunes fueron incendiadas seis viviendas precisamente de allegados del supuesto homicida. Aún no ha sido detenida ninguna persona por estos hechos, según explica la Benemérita. Entre las casas quemadas se encuentra el domicilio en el que habrían tenido lugar los disparos que le costaron la vida al joven de 20 años. Los familiares que aún siguen en el pueblo temen que la violencia no cese: «Ahora quieren matar a un chiquillo de 20 años de los nuestros, un ojo por ojo», contaba a IDEAL uno de ellos este lunes.

«Le han metido fuego a las casas y tememos que le pase a la nuestra, nos quedaríamos en la calle, sin tener dónde ir. Nosotros no tenemos nada que ver con el detenido, lo que haya hecho es cosa suya, pero ahora dicen que quieren matarnos a otro muchacho que tenga 20 años y no hay forma de hablar con ellos», relató el vecino. Algunos de ellos tienen negocios por el pueblo y también temen que se vean afectados.

Por otro lado, la recogida de pruebas en los domicilios perjudicados permitirá determinar el origen del fuego. Tras los testimonios recogidos a vecinos, hay sospechas de que usaran gasolina y un mechero, dado que algunos hablan de una enorme llamarada repentina.

Varias casas incendiadas se ubican en las inmediaciones de la calle Batán. A un kilómetro de allí, por la calle Visillo de Santa Eugenia, fueron quemadas más viviendas, una de ellas, donde se produjeron los disparos. Cinco agujeros en la pared, marcados por números, indican dónde impactaron las balas. Un vecino observaba los disparos y la vivienda quemada. «Estábamos acostados, no nos enteramos de nada. Cuando nos levantamos ya había pasado todo. Qué susto más grande tenemos estos días en el cuerpo», indicó en voz alta el hombre.