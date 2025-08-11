Dos jóvenes en el foco de un enfrentamiento por drogas
Los investigadores sospechan que un vuelco de marihuana está detrás del homicidio de Pinos Puente
Granada
Lunes, 11 de agosto 2025, 23:31
Pinos Puente contiene el aliento desde el pasado sábado, cuando un joven murió por heridas de bala. El contexto, según fuentes cercanas a la investigación, ... es supuestamente un vuelco (robo) de marihuana de una familia a otra. Nunca antes habían llegado tan lejos entre ellos.
Tanto la víctima como el presunto homicida son conocidos de sobra por las autoridades. El fallecido fue enterrado y en redes sociales sus amigos y familiares le recuerdan. «Cuánta tristeza has dejado aquí en la tierra», le comenta un usuario. «Cuida de tu pequeña», indica otro. Fuentes vecinales detallan que el fallecido había sido padre hacía poco tiempo.
Mientras, familiares del detenido por el homicidio en Pinos Puente temen que continúe la venganza después del incendio de varias casas. El arrestado tiene 31 y sus familiares más directos han huido del pueblo, aunque quedan otros muchos. En la madrugada del lunes fueron incendiadas seis viviendas precisamente de allegados del supuesto homicida. Los que aún siguen en el pueblo temen que la violencia no cese: «Ahora quieren matar a un chiquillo de 20 años de los nuestros, un ojo por ojo», cuenta a IDEAL el hombre.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.