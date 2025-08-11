Dos jóvenes en el foco de un enfrentamiento por drogas

Pinos Puente contiene el aliento desde el pasado sábado, cuando un joven murió por heridas de bala. El contexto, según fuentes cercanas a la investigación, ... es supuestamente un vuelco (robo) de marihuana de una familia a otra. Nunca antes habían llegado tan lejos entre ellos.

Tanto la víctima como el presunto homicida son conocidos de sobra por las autoridades. El fallecido fue enterrado y en redes sociales sus amigos y familiares le recuerdan. «Cuánta tristeza has dejado aquí en la tierra», le comenta un usuario. «Cuida de tu pequeña», indica otro. Fuentes vecinales detallan que el fallecido había sido padre hacía poco tiempo.

Mientras, familiares del detenido por el homicidio en Pinos Puente temen que continúe la venganza después del incendio de varias casas. El arrestado tiene 31 y sus familiares más directos han huido del pueblo, aunque quedan otros muchos. En la madrugada del lunes fueron incendiadas seis viviendas precisamente de allegados del supuesto homicida. Los que aún siguen en el pueblo temen que la violencia no cese: «Ahora quieren matar a un chiquillo de 20 años de los nuestros, un ojo por ojo», cuenta a IDEAL el hombre.