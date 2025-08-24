Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Así ha quedado la zona quemada en la Fuente de la Bicha.

Ver 16 fotos
Así ha quedado la zona quemada en la Fuente de la Bicha. Blanca Rodríguez

Cenes de la Vega cancela los fuegos artificiales de sus fiesta por «riesgo» de incendios

No se llevarán a cabo las actividades pirotécnicas previstas para las fiestas municipales ya que esta localidad se encuentra en aviso rojo por «riesgo» de incendios

Europa Press

Domingo, 24 de agosto 2025, 11:27

El Ayuntamiento de Cenes de la Vega ha cancelado este domingo la celebración de los fuegos artificiales previstos para las fiestas de San Bartolomé, debido al «riesgo extremo» de incendios y tras el último fue declarado este pasado sábado en dicho municipio.

Según ha comunicado el Consistorio en un mensaje difundido a través de su cuenta oficial de Facebook, no se llevarán a cabo las actividades pirotécnicas previstas para las fiestas municipales ya que esta localidad se encuentra en aviso rojo por «riesgo» de incendios.

De hecho, el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, declaró este pasado sábado, entorno a las 21,05 horas, un incendio forestal en el paraje 'Túneles del Serrallo', en Cenes de la Vega, el cual ya ha sido estabilizad.

El Infoca ha desplegado un equipo para controlar el fuego compuesto por seis grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de medio ambiente y tres vehículos autobombas.

