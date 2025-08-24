El vídeo que muestra la noche de tensión por el fuego en la Fuente de la Bicha
Repaso en imágenes de una noche de alerta en Granada por el incendio declarado junto a los túneles del Serrallo
Granada
Domingo, 24 de agosto 2025, 09:43
Fue una noche de incertidumbre y alerta para los vecinos de Cenes y Huétor Vega. El incendio en la Fuente de la Bicha mantuvo en ... vilo los vecinos de la capital y de Cenes de la Vega y obligó a desplegar un amplio dispositivo.
Las llamas se dejaron ver cinco minutos después de las nueve de la noche de ayer y, unos instantes más tarde, ya empezaban a devorar la ladera junto a los túneles del Serrallo.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.