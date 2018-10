Se paraliza la tala de árboles en la Chana por la inquietud vecinal Se han retirado árboles durante el inicio de las obras. / PEPE MARÍN Tras la alerta creada en el barrio, la Asociación de vecinos llama a la calma y el Ayuntamiento informará del proyecto a los afectados ÁNGELA MORÁN RICO Miércoles, 10 octubre 2018, 20:46

La reforma de la principal avenida del barrio de la Chana, la antigua carretera de Málaga, ha causado agitación entre los vecinos. La tala de varios árboles y la retirada de cuatro adelfas han sido los causantes de la diferencia de opiniones entre los residentes.

La mayoría admite que la reforma dará una mejor imagen al barrio, pero los más cautelosos miran la renovación del bulevar con amargura.

El lunes comenzaron las obras y algunos vecinos se llevaron las manos a la cabeza al ver que la empresa encargada de la reforma talaba varios árboles de gran tamaño y procedía a la retirada de cuatro adelfas. Desde fuentes cercanas a la obra informan de una repoblación y no de un «arboricidio» (como habrían denunciado algunos vecinos), explican que el proyecto cuenta, entre otras cosas, con el saneamiento de la red de abastecimiento, por lo que es imposible no retirar algunos árboles de la avenida para poder trabajar. Al mismo tiempo informan de que se plantarán hasta veintinueve nuevos árboles para no dejar la avenida sin vegetación, y comunican que las adelfas afectadas están en manos de los técnicos de medio ambiente que estudian donde llevarlas.

Entre los vecinos se habla de falta de información y de 'miedo' a que la inversión realizada por el Ayuntamiento, no dé los frutos esperados y se llegue a paralizar el proyecto. Dicen no saber en qué consiste la reforma, aunque la empresa asegura haber informado correctamente a todos los afectados.

Esta misma mañana se ha celebrado una reunión entre la asociación de vecinos, Emasagra y el Ayuntamiento para llegar a un acuerdo y tranquilizar a la población. Se ha paralizado la tala de árboles y se ha prometido realizar un estudio exhaustivo para cada una de las especies que residen en la avenida. Posteriormente serán trasladarlas en cepellón a otros lugares de la ciudad, teniendo en cuenta las condiciones y necesidades de cada una de las plantas.