25 años de una 'doble' búsqueda con la esperanza de encontrar a María Teresa

María Teresa Fernández desapareció sin dejar rastro hace 25 años, el 18 de agosto del año 2000 en las fiestas de Motril. Pese a la ... movilización de sus padres nada más saber que la chica no había acudido al concierto al que tenía previsto asistir, la búsqueda 'oficial' de la joven, que en ese momento tenía 18 años, no comenzó hasta un par de días después.

A lo largo de estas más de dos décadas, los allegados de la motrileña se han cuestionado si se hizo lo suficiente durante aquellos días, y en los primeros meses tras la desaparición. Al margen de los movimientos oficiales, la familia emprendió una búsqueda paralela. Los padres de María Teresa organizaron batidas, acudían a cualquier sitio que pudiera incluir una pista, contrataban excavadoras o pedían helicópteros para comprobar cualquier pista que llegara por teléfono. Y a su teléfono empezaron a llegar llamadas de todo tipo, con soluciones, ofertas extrañas e intentos de estafa. Pistas en Berlín o en Ciudad de México. Incluso, una promesa del presidente Aznar.

IDEAL narra en el tercer capítulo del reportaje sonoro 'No es tarde todavía', que se puede escuchar a partir de hoy en nuestra web y app, cómo se desarrolló esa búsqueda paralela de María Teresa, marcada por las decenas de pistas falsas y malintencionadas que sufrió la familia.

Aún mantienen la esperanza de encontrar a la joven, que hoy tendría 43 años, y de hacer valer los esfuerzos personales y de profesionales como el inspector Francisco Pérez Polo, el abogado de la familia, José Rojas, o el periodista Paco Lobatón.

El tercer capítulo de este serial sonoro aproxima la investigación periodística desarrollada por IDEAL a la que, durante meses, fue la única hipótesis que mantuvo con vida el caso: una posible relación con los crímenes de Sonia Carabantes y Rocío Wanninkhof.