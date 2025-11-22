Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

A la izquierda, estado en el que quedó la parroquia de Benamaurel. A la derecha, limpieza se la Virgen de los Escolapios después del robo. IDEAL
Robos en iglesias de Granada

Los amigos de lo ajeno no respetan lo sagrado

Iglesias y parroquias están en la diana de ciertos delincuentes, que buscan joyas, dinero y objetos que puedan revender fácilmente

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Sábado, 22 de noviembre 2025, 23:59

Comenta

Normalmente no sustraen objetos de gran valor económico, pero el daño sentimental que causan es considerable. «Al menos no han profanado el sagrario, que era ... lo que me preocupaba», contaba a IDEAL el párroco de una de las iglesias que este año han sufrido robos. Han sido aproximadamente ocho los espacios sagrados en los que han actuado los delincuentes este 2025. Algunos han sido esclarecidos, pero lo cierto es que es complicado. En muchas ocasiones no hay cámaras de seguridad y los amigos de lo ajeno se afanan por no dejar huellas.

