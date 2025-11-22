Los ocho robos cometidos en iglesias y parroquias de Granada este 2025
Los espacios sagrados están en la diana de ciertos delincuentes, que buscan joyas, dinero y objetos que puedan revender fácilmente
Granada
Sábado, 22 de noviembre 2025, 23:59
-Iglesia de Pulianas. Un padre y sus dos hijos robaron un televisor. Volvieron quince días después y se apoderaron de las joyas de la ... Virgen, la recaudación del lampadario, un ordenador y una guitarra.
-Iglesia de Jun. Las mismas personas se apoderaron de la televisión que había en el salón que utiliza el párroco para la catequesis y de un sobre que había en la sacristía con 450 euros.
-Iglesia de Granada. Un hombre con un amplio historial delictivo supuestamente se llevó de una iglesia de Granada objetos variados, como cargadores de teléfonos o un ordenador. Dejó tres puertas forzadas y dos cristales fracturados, siendo uno de ellos el de la vitrina donde está guardada una imagen de la Virgen.
-Virgen de los Escolapios. Alguien robó en Semana Santa las joyas de María Santísima del Mayor Dolor, la Virgen de los Escolapios. El caso se cerró sin culpables por no haberse podido conseguir ningún resultado de ADN.
-Parroquia de Benamaurel. Sufrió en verano «actos vandálicos» por el robo de joyas en la iglesia. Fueron, principalmente, anillos, medallas y broches.
-Iglesia de Ferreira.
-Ladrones se llevaron objetos de la iglesia de San Antonio de Padua de Almontaras, localidad perteneciente al municipio de Castril.
-Virgen del Rosario. La hermandad del Rosario en sus Misterios Dolorosos detectó la sustracción de diversas joyas entregadas temporalmente por devotos para adornar la imagen, ubicada en la iglesia de Santa Cruz la Real (Santo Domingo).
