Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
A la izquierda, estado en el que quedó la parroquia de Benamaurel. A la derecha, limpieza se la Virgen de los Escolapios después del robo. IDEAL

Los ocho robos cometidos en iglesias y parroquias de Granada este 2025

Los espacios sagrados están en la diana de ciertos delincuentes, que buscan joyas, dinero y objetos que puedan revender fácilmente

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Sábado, 22 de noviembre 2025, 23:59

Comenta

-Iglesia de Pulianas. Un padre y sus dos hijos robaron un televisor. Volvieron quince días después y se apoderaron de las joyas de la ... Virgen, la recaudación del lampadario, un ordenador y una guitarra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Familias extranjeras viajan a Granada para dejar a sus hijos adolescentes y aprovechar las ayudas
  2. 2

    Herido muy grave un conductor de 20 años en un accidente en Castilléjar
  3. 3 Queman las terrazas de dos bares en Guadix
  4. 4 Descubren a un hombre de 85 años colocando cebos envenenados en un pueblo de Granada
  5. 5 Nevada Shopping enciende el árbol de Navidad más alto de Europa
  6. 6 Aumentan los robos de carteras en el Centro de Granada
  7. 7

    Comienza la transformación de la antigua residencia de Fray Leopoldo en viviendas
  8. 8

    Un conductor ebrio choca contra una columna publicitaria en Granada
  9. 9 La ayuda de 200 euros al mes por hijo que puede incluir el Gobierno desde el año que viene
  10. 10 Las zonas en las que va a hacer más frío antes de que vuelvan las lluvias a Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los ocho robos cometidos en iglesias y parroquias de Granada este 2025

Los ocho robos cometidos en iglesias y parroquias de Granada este 2025