Amazon busca trabajadores para su centro logístico de Granada

C. L. Martes, 23 de septiembre 2025, 12:01 Comenta Compartir

Otoño ha llegado cargado de ofertas de trabajo en la provincia de Granada. Estos días se ha conocido que una nueva marca de ropa aterriza en el Nevada y busca personal. Ahora es Amazon la empresa que ha lanzado una oferta para su centro de Granada, ubicado en Escúzar.

La llegada de las campañas de Black Friday y Navidad hacen que se refuercen las plantillas en varios puntos de Andalucía de Amazon. Para hacer frente al fuerte incremento de la demanda, a través de Manpower ha puesto en marcha un plan de contratación que prevé más de 8.000 incorporaciones en distintas comunidades autónomas.

Los puestos a cubrir son mozos de almacén, preparadores de pedidos y carretilleros como perfiles más demandados, con opciones de incorporación inmediata y contratos adaptados a la estacionalidad.

MÁS INFORMACIÓN Se buscan trabajadores para la nueva tienda del Nevada con contrato indefinido

Entre las tareas se incluye la carga y descarga de mercancía, así como la recepción de paquetería. Esta posición implica el registro de datos en el sistema informático y el control de calidad para asegurar que cada paquete cumpla los estándares establecidos. Además, el mozo de almacén será responsable de la clasificación de paquetes según su tamaño y destino, proceso que se realiza utilizando herramientas tecnológicas como el scanner y sistemas informáticos a nivel usuario. Otra función importante es la gestión del tráfico de vehículos en las instalaciones, así como la clasificación y transporte de palets y paquetes según su destino final. Junto a ello, el candidato deberá gestionar los muelles de salida, recepcionar los camiones con materiales y participar en la resolución de incidencias.

Para optar a esta posición, los candidatos deben cumplir ciertos requisitos:

-Imprescindible ser mayor de edad.

-Contar con un permiso de trabajo y residencia.

-Capacidad de leer y comprender instrucciones en español.

-Poseer una buena orientación espacial.

-Actitud proactiva, disposición y flexibilidad para trabajar a turnos.

-Compromiso con una cultura de seguridad, calidad y procesos estándar.

Adicionalmente, los interesados deben demostrar capacidad de aprendizaje, concentración y estar preparados para posiciones de pie o caminando durante 8 horas.

Las condiciones laborales incluyen una disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de mañana, tarde o noche, de lunes a domingo. La contratación será temporal, con posibilidad de renovación a través de Manpower. En el caso de Granada, la oferta incluye hasta 50 vacantes y las tareas a realizar serían:

Carga/descarga de mercancía

Recepción de paquetería, registro de datos en el sistema informático y control de calidad.

Clasificación de paquetes según el tamaño y el destino

Clasificación de mercancía en Sorter

Resolución de incidencias

Clasificar y transportar palets y paquetes según el destino

Uso de scanner y herramientas informáticas a nivel usuario

Gestión del tráfico de vehículos en las instalaciones.

Recepcionar los camiones con materiales.

Gestionar los muelles de salida.

Descargar camiones con transpaleta manual.

El proceso de selección es riguroso y, una vez valorada la candidatura, la ETT contactará a los interesados a través de correo electrónico para avanzar en el proceso de selección.