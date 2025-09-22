Se buscan trabajadores para la nueva tienda del Nevada con contrato indefinido

C. L. Lunes, 22 de septiembre 2025, 10:23 Comenta Compartir

Una nueva tienda llega al Nevada y con ella una oportunidad laboral. La firma de moda de caballero Núñez de Arenas ha anunciado que formará equipo para su nueva tienda en el Centro Comercial Nevada Shopping de Armilla. Ofrece cuatro vacantes con contrato indefinido y distintas jornadas (40, 30 y 20 horas). La formación inicial será en Madrid de 2 a 3 semanas. La incorporación al puesto de trabajo está prevista entre el 3 y el 13 de octubre.

Para postularse a esta nueva apertura de Núñez de Arenas en Nevada Shopping, se piden estudios mínimos de Bachillerato y conocimientos en moda de hombre y sastrería. Para el puesto de store manager, la empresa precisa «liderazgo y experiencia sólida»; para vendedores, «orientación total a ventas».

Habilidades y requisitos destacados del Store Manager:

-Orientación a objetivos y a la venta, con manejo de KPIs.

-Liderazgo, gestión de talento y organización del equipo.

-Pasión por la moda, motivación y compromiso.

-Experiencia mínima de 3 años en funciones similares.

-Conocimientos de sastrería o costura.

Para vendedores se solicita, como mínimo, 1 año de experiencia en un puesto similar, predisposición al trabajo en equipo, orientación 100% a ventas y KPIs, experiencia en sastrería, alta orientación al cliente, proactividad, compromiso y residencia cercana.

En cuanto a las funciones de cada puesto, el store manager «liderará al equipo (con entre 1 y 5 personas a cargo), organizará horarios y objetivos, gestionará la documentación, impulsará la formación interna y velará por la imagen de marca». También se encargará del 'visual merchandising', escaparates y cartelería, y garantizará la limpieza, controlará el stock, albaranes y almacén.

En cuanto a los vendedores, se centrarán en la atención y fidelización, la venta personalizada y el cuidado de la imagen de la tienda, caja y probadores. Manejarán el TPV, mantendrán el orden del almacén y apoyarán los cambios de visual y de escaparates.

La empresa ofrece contrato indefinido y modalidad presencial, con jornadas adaptadas al nuevo punto de venta.

-Store Manager: 40 horas/indefinido/presencial

-Vendedor/a: 30 horas/indefinido/presencial

-Vendedor/a: 20 horas/indefinido/presencial.

La única forma de enviar el currículum es de forma telemática.

