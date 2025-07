Álvaro Arriaga abrirá su 'taska vaska' en Granada en otoño: «Es mi mayor ilusión»

Alberto Flores Granada Sábado, 19 de julio 2025, 09:32 | Actualizado 10:06h. Comenta Compartir

Piedra, madera, hierro y fuego. Y mucha ilusión. En torno a esos cinco elementos se está gestando el próximo proyecto del chef Álvaro Arriaga en Granada: Arri Taska Vaska. Una auténtica tasca del País Vasco en pleno corazón de la ciudad granadina, en la calle Pedro Antonio de Alarcón, en la que a partir de otoño se podrá disfrutar de auténtica gastronomía vasca, con txuletas, txangurros, marmitakos y mucho más.

La piedra y la madera estarán tanto por dentro como por fuera del establecimiento, el hierro estará presente en las mesas y sillas, mientras que el fuego tendrá protagonismo en la cocina y con una chimenea en el comedor. «Quiero que se respiren esos cuatro elementos vascos y que Arri sea un todo, una auténtica taska», explica a IDEAL Álvaro Arriaga.

Para explicar cómo será Arri, el cocinero reconoce que se trata de su gran alegría e ilusión: «Es como mi niño pequeño, mi Alvarito. Siempre he tenido la ilusión de montar algo así y creo que es totalmente diferente a lo que hay». En Arri se podrá disfrutar de «la cocina tradicional vasca pura al 100%», con mucho pescado a la brasa, guisos, pintxos, raciones y un amplio repertorio del recetario de la gastronomía vasca.

«Para mi esto no es un restaurante, es una ilusión, una luz, un lugar en el que hacer cocina de verdad» Álvaro Arriaga Propietario de Arri Taska Vaska

Un modelo que será «la antítesis» de lo que ofrece en el Restaurante Arriaga, donde ofrece un menú degustación. «Aquí habrá una barra, mesas altas y un pequeño salón con cinco mesitas. No quiero más, lo que quiero es pasármelo bien y disfrutar. Un sitio que ofrezca cocina de verdad, algo que es difícil de encontrar», asegura.

Con este modelo podrá traer la cocina de su madre y de su abuela, la tradicional del País Vasco, a Granada. «Quería recuperar la ilusión y para mi esto supone un punto y a parte. Todavía me quedaban un par de balas en el revólver y hay que usarlas y luchar».

Si todo marcha según sus planes Arri Taska Vaska abrirá sus puertas en otoño, momento en el que se podrá disfrutar de sus pucheros, alubias y markitakos. «Si no tienes ilusión no vas a hacer nada en la vida. Para mi esto no es un restaurante, es una ilusión, una luz, un lugar en el que hacer cocina de verdad», finaliza.