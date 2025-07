Este bar de Granada triunfa a su manera: «quintillos de cerveza a un euro y tapas aparte» El negocio se ubica en la calle Pedro Antonio de Alarcón y ofrece un concepto diferente en la ciudad en el que las bebidas no llevan la tapa incluida en el precio

Alberto Flores Granada Viernes, 18 de julio 2025, 09:43

Quintillos de cerveza a un euro y si quieres tapa, eliges la que más te guste y la pagas aparte. Ese es el 'modus operandi' de El Quintillo, un nuevo bar ubicado en el número 76 de la calle Pedro Antonio de Alarcón que busca ofrecer un concepto diferente de tapeo en Granada. Porque aquí la bebida no lleva incluido la tapa en el precio, de manera que si quieres beber más o comer más no existe la obligación de pagar el sobreprecio de tapa más bebida.

«Quien quiere beber más, bebe más. Y quien quiere comer más, pues come más. No queremos que los clientes se vean obligados a pagar de más», explican a IDEAL Adrián Martínez y David Linares, que están al frente de este bar que abrió sus puertas hace poco más de dos semanas, el pasado 1 de julio. «La idea es que si quieres tomarte cinco cervezas pero solo quieres dos tapas pues pagas eso y no más», detallan.

Un modelo que separa la bebida y la tapa y que ofrece quintos de diferentes variedades de cerveza desde 1 euro y tapas con precios que van desde los 1,20 hasta los 2,50 euros. Y quienes no quieran cerveza, pueden pedir refrescos por 1,50 euros. «Está siendo un éxito rotundo. Íbamos con miedo porque Granada y la tapa con la bebida están muy arraigadas pero la acogida ha sido excelente».

«Dijimos de abrir en julio para hacer la pretemporada pero no podemos abrir la puerta sin que se nos llene el bar» David Linares Gerente de El Quintillo

A parte de cerveza barata, la otra mitad del éxito se debe a las tapas que ofrecen: «Al pagarla a parte pensamos que deben ser tapas de mayor cantidad y calidad que cuando van incluidas en la bebida». Y aunque reconocen que los clientes están probando prácticamente todas, con cuatro opciones por 1,20 euros, otras cuatro por 1,80 euros y cuatro más por 2,50, las que más están gustando son la salaílla de jamón asado y el tataki de solomillo.

«Son tapas que fusionan cosas de aquí con ingredientes japoneses y la verdad es que están gustando mucho». Otras opciones, por ejemplo, son la gyoza de pollo, el secreto con chimichurri verde o la brocheta de hamburguesas.

Aunque solo llevan poco más de medio mes abiertos y en verano suele haber menos gente en Granada, Adrián y David aseguran que están teniendo un éxito «inesperado». «Dijimos de abrir en julio para hacer la pretemporada pero no podemos abrir la puerta sin que se nos llene el bar. La gente ya reserva mesas y no sabemos lo que pasará en septiembre cuando haya más gente en Granada. La verdad es que estamos encantados», finalizan.