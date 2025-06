La Alhambra pondrá un filtro en su web para 'cortar' a los robots compradores de entradas

El Patronato de la Alhambra pondrá filtros en su página web para 'cortar' a los compradores automáticos, los robots que han conseguido revolucionar el mercado ... de las entradas del monumento nazarí. El problema no es nuevo ni exclusivamente del recinto alhambreño, según explica el director del Patronato, Rodrigo Ruiz-Jiménez. Este quiere mandar un mensaje tranquilizador y resaltar el objetivo que tiene la entidad de resguardar el sistema y el interés público.

Ruiz-Jiménez insiste en que lo que quieren es que se haga un reparto equitativo y, por encima de todo, cumplir con la normativa sin perder la perspectiva de que no son una empresa privada. Por eso reforzarán la seguridad y harán un cambio para cuidar al sector turístico Granada y por supuesto, proteger la imagen del monumento a veces deteriorada por esta pillería digital.

Las modernas zancadillas se ponen sobre un porcentaje pequeño de las entradas del monumento. Según explican desde el Patronato alhambreño, cuando se agotan los tiques de una jornada en concreto se abre este proceso de triquiñuelas digitales que fastidian al comprador tradicional. El aforo de la Alhambra está totalmente limitado y las entradas se ponen a la venta con un año de antelación. Además hay un pequeño porcentaje sobrante que se vuelca en la web un día antes de la propia fecha de los tiques y en estas entradas de última hora es donde está el problema. Los que consiguen estos restos son los que tienen capacidad de vender entradas cuando el sistema oficial ya las tiene agotadas y son con las que juegan algunas webs que las ofrecen a precios que elevan el coste oficial al ofrecerlas con servicios complementarios como el de guía.

El director de la Alhambra señala que este cupo sobrante procede de las entradas que no se han consumido en programas como Granada Card o el Educa y que suponen solo un 3 o 4%, es decir unos 300 o 400 boletos. Cuando se vuelcan, entran en juego estos 'bots' que acceden de forma masiva –hasta 300.000 consultas en un minuto– algo que deja fuera de juego al portal de venta de entradas del monumento. No son los únicos a los que les pasa. Las web de otros monumentos también reciben estos ataques y la Alhambra pondrá un sistema para reconocer a 'ips' –número que identifica una conexión a la red– y cortar las que no sean conocidas y no cumplan con las reglas del juego. Todo esto tendrá una traducción adaptado a la normativa y garantista del proceso de venta de entradas como monumento público que son.

«Para que los compradores artesanales tengan más opciones de comprar las entradas para sus clientes volcaremos los tiques sobrantes durante la tarde. De todas formas, lo que más afecta es el bloqueo de la web porque el comprador que más adquiere se hace con 30 o 40 entradas de los restos», expresa el director del Patronato de la Alhambra.

Lo que harán es acabar con la aglomeración, al soltar las entradas de manera progresiva, y lanzar un error a estos 'bots' y dar la opción a los compradores de apuntarse a una 'lista blanca' de consumidores respetuosos.

Acabar con el bloqueo

Los filtros detectarán estos ataques y bloquearán a los robots que entren a paralizar el portal de venta de tiques. «El volcado progresivo de las entradas mejorará la calidad de vida del negocio, ayudará a los que compran de manera artesanal, aunque todos nuestros esfuerzos deben ir encaminados a cortar estas situaciones». Esto ayudará a los agentes y guías que compran entradas para sus clientes. Rodrigo Ruiz-Jiménez se refiere a que la tendencia será poner a la venta a la vez todos los boletos y no dar lugar a cupos sobrantes que encarezcan las entradas y creen 'accesos vips' de última hora. «La idea es que la gente venga con las entradas compradas de manera anticipada y acabar con esta práctica de comprarlas en el último momento», apunta el director alhambreño.

Lo que sí tiene claro la Alhambra es que la anticipación en la compra es fundamental y lo que quieren fomentar.