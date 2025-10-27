Del aeropuerto a la IA: las tres claves del plante empresarial por el futuro de Granada

La excusa era celebrar un desayuno informativo con motivo de la reunión de los órganos de gobierno de la Confederación Granadina de Empresarios y la ... Cámara de Comercio, pero el objetivo final del acto que reunía este lunes a más de un centenar de empresarios en la sede de la CGE, pasaba por escenificar un contundente plante de los empresarios para exigir una estrategia de futuro para Granada. «Nadie está pensando a largo plazo», lamentó el presidente de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE) y Cámara Granada, Gerardo Cuerva, que fue el encargado de alzar la voz «contra el maltrato» a una provincia que, en su opinión, sigue frenada y necesita instituciones y representantes políticos que la defiendan más allá del próximo ciclo electoral.

Las infraestructuras fueron, de nuevo, el principal caballo de batalla del presidente de los empresarios para arremeter contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez: «Granada sigue estando desconectada, frenada, y sigue siendo maltratada por el Gobierno central». Si bien, esta vez -y es mucho menos habitual escucharle en esta línea- Cuerva también dio un contundente toque de atención al Gobierno andaluz para exigirle más compromiso inversor para potenciar Granada como capital de la IA y una apuesta por el PTS.

María Teresa Pagés junto a Juan Ignacio Zafra en la primera imagen. En la segunda imagen Gerardo Cuerva saludando al presidente de Cetursa, Jesús Ibáñez y abajo el vicepresidente de la CGE José Antonio Lucha juto al presidente de Círculo Tecnológico, Marcelo Vázquez. Pepe Marín

Sin embargo, pese a que el discurso de Cuerva fue un golpe sobre la mesa, en el que no eludió la autocrítica, los empresarios quisieron dejar clara su ilusión por el futuro y las potencialidades de Granada. «Precisamente por eso, los empresarios tenemos que expresar con absoluta lealtad y claridad lo que nos preocupa, para encontrar soluciones», subrayó Cuerva.

En el desayuno empresarial, celebrado en la CGE, participaron un centenar de empresarios, entre ellos la junta directiva de la CGE al completo y los integrantes del pleno de Cámara Granada, pero también representantes de la sociedad granadina como la presidenta del Consejo Social de la UGR, María Teresa Pagés, el secretario general de CC OO Granada Daniel Mesa, el director de la Fundación AI José Luis Dessy, el director de la Alhambra Rodrigo Ruiz-Jiménez o el responsable de la oficina de gestión de la oficina del Ifmif-Dones, José Aguilar. También el presidente de Cetursa, Jesús Ibáñez y el presidente territorial de CaixaBank en Andalucía, Juan Ignacio Zafra, ambas empresas integradas en el pleno de la Cámara, estuvieron entre los participantes.

Las infraestructuras Rediseñar el AVE entre Granada y Madrid

La primera gran preocupación de Cámara Granada y Confederación son las infraestructuras «que lo condicionan todo». Y el mensaje de Cuerva en este sentido pudo decirse más alto pero no más claro: «Granada sigue estando desconectada, frenada, y sigue siendo maltratada por el Gobierno central».

El líder empresarial incidió en que los últimos anuncios sobre la Variante de Loja, las obras de duplicación de la vía o las modificaciones en la duración del trayecto «no son suficientes» para la provincia, que a su juicio, no puede conformarse con una infraestructura ferroviaria que, en el mejor de los casos, permitirá un viaje entre Granada y Madrid de tres horas, y seis o siete frecuencias. «El rediseño de la alta velocidad debería ser una de nuestras prioridades», señaló el presidente de Cámara y CGE, que en este sentido instó estudiar las posibilidades de proyectar, «aunque solo sea posible en el horizonte de décadas», el eje ferroviario Almería-Granada-Jaén, «ya que la salida ferroviaria natural de Granada es por la provincia de Jaén».

«¿Qué ha pasado hasta ahora con nuestros representantes en el Congreso y el Senado? Creo que cuando gobiernan unos, les basta lo mínimo, mientras, los otros protestan. Y cuando cambian las tornas, cambian las posiciones… pero seguimos igual: a unos les basta lo mínimo, y los otros protestan. Lo repito: nadie está pensando a largo plazo. Sólo en la promesa del día, que en el fondo da igual si se cumple o no», analizó. Y apuntó: «Granada no puede conformarse con una tercera parte de lo que otros tienen».

En materia de infraestructuras no olvidó citar entre las prioridades empresariales las conexiones ferroviarias del Puerto o la zona Norte, la electrificación de las comarcas rurales, las conducciones de Rules, la ampliación del Metro o las vías de aglomeración urbana.

El aeropuerto «Hay que mirar a Málaga»

En materia de conexiones aéreas el mensaje también fue claro: Granada necesita un plan estratégico que también ponga las luces largas sobre su aeropuerto, para redefinir las conexiones necesarias y que le haga mirar a Málaga para aprovechar las sinergias.

Cuerva consideró así que los nuevos vuelos, fruto del esfuerzo de promoción de la Diputación, no bastan para sacar a Granada de su aislamiento, por lo que pidió «un plan estratégico» para las conexiones aéreas. «Hay que analizar la potencialidad del aeropuerto de Granada, valorar lo que requiere la provincia y el tejido empresarial y analizar cómo podemos aprovechar la cercanía con el aeropuerto de Málaga, al que hay que sacarle partido», incidió.

Así, Cuerva apuntó que Granada tiene que explorar las conexiones de alta velocidad con el aeropuerto malagueño o incluso la posibilidad de actuar como pista auxiliar durante las obras de ampliación del aeródromo malagueño que comenzarán a principios de la próxima década.

«Necesitamos una infraestructura que haga competitiva la conexión de ambos destinos y en ese sentido tenemos que trabajar. Hay que trabajar más ahí que en lograr un vuelo para llegar a un destino de Europa», concluyó.

Los proyectos estratégicos La IA el PTS e Ifmif-Dones Un toque de atención a la Junta

El presidente de los empresarios hizo hincapié en la preocupación del tejido empresarial granadino sobre «tres proyectos absolutamente estratégicos» para el desarrollo de Granada, la Inteligencia Artificial, el PTS e Ifmif Dones. Y lo hizo para exigir «una implicación real de la Junta de Andalucía en los tres proyectos».

«Me preocupa que el Gobierno de España haya olvidado a esta provincia, pero tanto más me preocupa que la Junta de Andalucía no la esté mirando con la atención que se merece», indicó el presidente de los empresarios granadinos.

En el ámbito de la IA, Cuerva afirmó que, a pesar de que en los próximos días se inaugurará el Centro Andaluz para la IA y se celebrará el Congreso Andaluz de IA, «el esfuerzo que se está haciendo por la capitalidad de Granada en el terreno de la IA es manifiestamente mejorable». «Los empresarios exigimos una estrategia real que tenga de verdad a Granada como protagonista». «No podemos aceptar proyectos de segundo nivel ni anuncios para la galería», añadió, reclamando «inversión y compromisos reales».

El presidente de la CGE y Cámara también trasladó su preocupación por la situación de Granada como capital de la salud, lamentando que los esfuerzos por hacer del PTS el parque de referencia de la investigación biosanitaria «se pierdan en pos de una estrategia andaluza que implica la homogeneización de los parques provinciales y la pérdida del apellido de la Salud». Además cuestionó «qué pasa con la ampliación» y si alguien ha decidido que ya no es necesaria.

Por último, Gerardo Cuerva se refirió a Ifmif-Dones, «el gran proyecto que puede cambiar la industria de Granada». El presidente de los empresarios granadinos celebró la «sólida» aportación económica de las administraciones estatal y andaluza para la puesta en marcha de la infraestructura científica, pero advirtió que Granada «necesita la nítida implicación del Gobierno de Andalucía» para la implantación de una industria de enorme valor en torno al acelerador, la de la gran ciencia.

«Durante meses hemos reclamado la participación de la Junta de Andalucía en la Industry Office», pero la petición ha sido acogida de forma desigual por las consejerías implicadas, lo que en la práctica ha supuesto que el Gobierno andaluz todavía no se haya sumado a un organismo del que forman parte los empresarios, el Consorcio Ifmif-Dones, la UGR, Ineustar y el CSIC. La oficina, según Cuerva, tiene que «formar parte de la estrategia de industrialización de Andalucía», que requiere activar el plan estratégico relacionado con el acelerador, que sigue guardado en un cajón. «Esta herramienta es vital para que la instalación científica multiplique exponencialmente su valor como instalación clave para la industrialización de Granada», manifestó el presidente de la CGE y Cámara.

Pese a las numerosas preocupaciones que puso encima de la mesa, Gerardo Cuerva aseguró que «la ilusión sigue venciendo al desencanto» y que hay en la provincia proyectos de futuro con capacidad para hacer crecer Granada.

«A los empresarios nos ilusiona el potencial de Granada en la industria de la gran ciencia a través del acelerador y del Instituto de Astrofísica de Andalucía; nos ilusiona la capacidad de nuestro sector turístico, con el Convention Burau como instrumento y las empresas del sector, el palacio de Congresos y Fermasa como protagonistas; nos ilusiona el papel que Granada puede jugar, de la mano de la UGR, en el desarrollo de una IA con raíces españolas y andaluzas; y nos ilusiona el proyecto de la Capitalidad Cultural, que también debe ser motor para la transformación económica de Granada», repasó Cuerva.

Por tanto apeló a la unidad tanto «para acabar con el maltrato a Granada» como para poner en marcha estos proyectos. «Necesitamos que todos los representantes de Granada en las administraciones, en los parlamentos, en los partidos, sean eso, representantes de Granada», concluyó el presidente de Cámara y Confederación.