Gerardo Cuerva durante su intervención este lunes en el desayuno empresarial en la CGE. Pepe Marín

Del aeropuerto a la IA: las tres claves del plante empresarial por el futuro de Granada

Gerardo Cuerva clama contra el Gobierno por el déficit de infraestructuras y la Junta, a la que pide «implicación real» en el PTS, la IA y el acelerador

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Lunes, 27 de octubre 2025, 17:26

Comenta

La excusa era celebrar un desayuno informativo con motivo de la reunión de los órganos de gobierno de la Confederación Granadina de Empresarios y la ... Cámara de Comercio, pero el objetivo final del acto que reunía este lunes a más de un centenar de empresarios en la sede de la CGE, pasaba por escenificar un contundente plante de los empresarios para exigir una estrategia de futuro para Granada. «Nadie está pensando a largo plazo», lamentó el presidente de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE) y Cámara Granada, Gerardo Cuerva, que fue el encargado de alzar la voz «contra el maltrato» a una provincia que, en su opinión, sigue frenada y necesita instituciones y representantes políticos que la defiendan más allá del próximo ciclo electoral.

