Las nuevas lluvias que llegan este martes a Granada. M. Fernández

Aemet avisa del 100% de lluvias en Granada este martes: las horas con más agua

Se espera que caiga más agua a partir de la tarde y en las jornadas sucesivas

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Lunes, 27 de octubre 2025, 13:53

El domingo llegó el esperado cambio de tendencia meteorológica en Granada: bajada de las temperaturas y lluvia. Un tiempo más otoñal que se va a prolongar a lo largo de la semana. Este lunes ha amanecido con los suelos mojados por algunas precipitaciones débiles y se mantienen las opciones de lluvia a lo largo de la tarde, aunque, según la Aemet, no se prevén muy cuantiosas.

La Agencia Estatal de Meteorología insiste en su pronóstico de una semana pasada por agua en la provincia. Empezando por este martes, cuando el pronóstico habla de un 100% de probabilidad de precipitaciones por la tarde y un 80% desde el mediodía. Las horas clave serán de 5 a 8 de la tarde.

Los cielos irán evolucionando de poco nubosos a muy nubosos de oeste a este durante la tarde en la región, cuando irán acompañados de precipitaciones débiles a moderadas. En cuanto a las temperaturas, habrá ligeros cambios. La capital se quedará en 25 grados de máxima, por los 24 de Loja o Motril y los 23 de Baza. Las lluvias se van a extender el martes por toda la provincia y serán más probable desde el mediodía y durante toda la tarde.

Para el miércoles la tendencia será muy similar, con la posibilidad de lluvias en Granada, aunque en este caso en forma de tormentas. Podrían ser localmente intensas en la parte más occidental de la comunidad autónoma.

