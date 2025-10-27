El tren de borrascas que lleva lluvias a Andalucía: meteorólogos alertan a seis provincias Las precipitaciones se intensificarán el miércoles por la irrupción de una borrasca fría por el oeste, dejando grandes acumulados en buena parte del territorio andaluz

Alberto Flores Granada Lunes, 27 de octubre 2025, 09:53

Esta semana tendrá lugar un nuevo cambio de tiempo en España que dejará lluvias generalizadas en prácticamente todo el país. Unas precipitaciones que ocurrirán a causa de un tren de borrascas y frentes que dejará precipitaciones desde este lunes en Andalucía y que también afectarán a la provincia de Granada durante los próximos días.

La semana comenzará con chubascos localmente fuertes durante la mañana de este lunes, tal y como confirman los modelos de la Agencia Estatal de Meteorología. Las lluvias afectarían sobre todo a las provincias de Huelva, Málaga y Sevilla, aunque también podría llover en Cádiz y partes de Granada y Almería.

Conforme avance el día las precipitaciones cesarán y los cielos lucirán menos cubiertos de nubes. Mientras que en lo referente a las temperaturas no habrá grandes cambios con respecto al fin de semana, con máximas en torno a los 25 grados y mínimas alrededor de los 16.

Las primeras horas del martes serán bastante tranquilas, sobre todo durante la madrugada. Sin embargo, a mediodía las nubes comenzarán a cubrir los cielos andaluces de oeste a este. Será a partir de las primeras horas de la tarde cuando las precipitaciones llegue a la comunidad autónoma, barriendo la región desde Huelva hasta Almería.

Una borrasca fría traerá lluvias más intensas

La situación de inestabilidad se reforzará el miércoles debido a la irrupción de una borrasca fría por el Atlántico. De hecho, desde primera hora del miércoles las lluvias serán intensas en toda Andalucía. Eso sí, afectarán más a la mitad occidental de la comunidad que a la oriental, pudiendo incluso librarse de las lluvias parte de las provincias de Granada y Almería.

El jueves el episodio de precipitaciones continuará en el territorio andaluz, con lluvias desde primera hora que afectarán a todo el territorio. Unas lluvias que tendrán continuidad durante el viernes y que en principio podrían no cesar hasta el fin de semana.