Aemet adelanta la llegada de las lluvias a Granada: los días que más va a llover Las precipitaciones vendrán acompañadas de una bajada de las temperaturas en la provincia

Las nubes y las lluvias van a ser protagonistas esta semana en la provincia de Granada. De hecho, desde este lunes algunos puntos como el litoral granadino ya registran cielos nubosos que podrían dejar algunas precipitaciones, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)

La agencia española apunta que para este lunes habrá cielos nubosos, más frecuentes en el litoral, donde no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales, mientras que las temperaturas van en descenso y este lunes se llegará a los 26 grados de máxima.

Para el martes no se esperan grandes cambios en general, con cielos poco nubosos o despejados y las máximas en ascenso. Pero el miércoles la situación empezará a variar. Habrá nubosidad de evolución diurna en las sierras, sin descartar chubascos aislados en el interior oriental que pueden ir acompañados de tormentas. No se espera que afecten a Granada.

La situación en la provincia sí tendrá una variación importante a partir del jueves, pero no será con bajada de las temperaturas (se esperan 29 grados de máxima). Llegarán las lluvias, que se esperan a partir de la tarde y que afectarán a todo el territorio granadino. Serán chubascos acompañados de tormentas.

La jornada más lluviosa, con un 100% de probabilidad de lluvia, será el viernes, si se cumplen los pronósticos de la Aemet, jornada en la que sí habrá una rebaja del termómetro también. Para el sábado también se contempla la posibilidad de lluvias, pero la situación de inestabilidad no se alargará todo el fin de semana, ya que para el domingo no está previsto que haya lluvias en Granada.