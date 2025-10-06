Las extrañas nubes que aparecieron el sábado en el cielo de Granada Fueron visibles en puntos de la Costa como Calahonda y llamaron la atención de los curiosos

Camilo Álvarez Granada Lunes, 6 de octubre 2025, 13:00 | Actualizado 13:39h.

El cielo anaranjado del pasado sábado al atardecer dejó un fenómeno tan curioso como extraño. Una especie de nube vertical, como un pequeño remolino en mitad del firmamento sin una base desde la que emerger. La imagen fue captada por algunos curiosos en la Costa de Granada, concretamente en Calahonda. También se pudo ver ese mismo fenómeno en Guadalajara en los últimos días.

¿Qué era exactamente? El meteorólogo José Miguel Viñas, tras visualizar las imágenes, apunta a algo mucho más sencillo de lo que se podría pensar. Señala que, aunque no lo puede asegurar al cien por cien, lo más factible es que se trate de «la estela de un avión». Generalmente estos restos del paso de los aviones por el cielo dejan una línea tras ellos, «que nosostros desde abajo la vemos como una traza más o menos horizontal». Pero hay ocasiones en que, desde la perspectiva del espectador, una estela da la sensación de que está vertical, pero «en realidad es un efecto de perspectiva» y «parece que va hacia arriba», señala Viñas.

En este caso, además, se nota en la fotografía que «hay humedad» y se pueden observar otras estelas más lejanas sobre un cielo «a últimas horas del día», condiciones que realzan aún más este fenómeno, pero Viñas aclara que es una «falsa apariencia» de una estela de un avión que se desplaza de forma horizontal pero que parece que va subiendo.

Viñas, que en la actualidad compagina su labor como meteorólogo de Meteored con colaboraciones en RNE, COPE, La 2 de TVE y otros medios, apunta que pueden darse casos similares en lugares donde se produce el lanzamiento de cohetes al espacio, como en Estados Unidos, donde se van desprendiendo de distintas partes conforme van subiendo y esas piezas de los depósitos de los motores van generando una estela a medida que van subiendo. El efecto es «algo parecido» al caso del cielo granadino, pero aquí queda descartada esta hipótesis.