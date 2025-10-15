La Aemet aclara ya los días que va a llover en Granada y el resto de Andalucía Se esperan precipitaciones desde este mismo jueves

Alberto Flores | Agencias Miércoles, 15 de octubre 2025, 10:26

Vuelven las lluvias a Andalucía Oriental, principalmente a la provincia de Granada, aunque no se espera que sean tormentas tan intensas como las registradas la pasada semana. Y es que Andalucía disfrutará una semana más de temperaturas suaves, a excepción del jueves y del viernes, días en los que podría dar lugar a chubascos en la parte oriental de Andalucía.

En declaraciones a Europa Press, el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha señalado que las temperaturas «no van a experimentar grandes cambios, tanto las nocturnas como las diurnas».

No obstante, sí se presentará «un poco de inestabilidad por presencia de aire frío en las capas medias de la troposfera», lo que provocará que se presente «algún chubasco con tormenta» en la zona oriental de Andalucía -Almería, Granada, Jaén y Málaga-, «tanto el jueves como el viernes». Incluso, según el pronóstico de la Aemet publicado en su página web, el sábado Granada también podría recibir algunas precipitaciones, aunque la probabilidad en este caso baja.

El delegado ha declarado que, a excepción de las provincias de Almería y Granada, el tiempo dejará una atmósfera estable, con cielos despejados y poco nubosos, así como una temperatura «uno o dos grados superior a la semana pasada».