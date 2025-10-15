Así son los cirros, las nubes más altas que se pueden ver en el cielo de Granada Esta formación nubosa se crea a más de 5.000 metros de altitud con apariencia bastante curiosa

Granada disfruta este miércoles de un tiempo bastante agradable, con temperaturas de hasta 28 grados en algunos puntos de la provincia. Un clima que ha dado lugar a formaciones nubosas que no se ven todos los días. Se trata de los conocidos como cirros y el cielo de la ciudad se ha pintado de estas nubes.

«También se conocen como mechón de pelo o cola de caballo. Son las nubes mas altas que podemos encontrar, ya que se forman a una altitud de entre 5.000 y 18.000 metros. Su presencia es señal de que hay vapor de agua en esas capas. Son miles de diminutos cristales de hielo», comenta Adrián González, que gestiona la cuenta de 'X' @Granada_Meteo en la que comparte datos y curiosidades meteorológicas.

Nubes llamadas mechón de pelo o cola de caballo. Adrián González

Son nubes con una forma caprichosa que, debido a los cristales de hielo, pueden crear halos alrededor del sol o la luna, lo que dejan un cielo que parece pintado a pinceladas.