Las administraciones donde más toca la Lotería de Navidad en Andalucía: una está en Granada

La Navidad está cada vez más cerca y con ella el sorteo más famoso de nuestro país. Ya queda menos para escuchar el cántico que acompaña a todos los 22 de diciembre: «Miiiiiil eurooooos». Y muchas personas llevan ya semanas buscando sus décimos para compartilos con sus seres queridos y soñar con compartir el premio. Hablamos de la Lotería de Navidad.

Según los datos históricos, Andalucía es una de las regiones más favorecidas debido a la cantidad de premios que han caído sobre la comunidad autónoma. En el caso concreto de Granada, la administración 'La Lluvia de Oro', ubicada en la plaza de la Encarnación, es uno de los lugares de 'peregrinaje' desde su apertura en 1954. Otra de las administraciones que tiene mucha fama en la provincia es la Librería Jofi, en Almuñécar, muy conocida entre los vecinos de la Costa.

Málaga también ha repartido mucha suerte a lo largo de las décadas y en concreto, en la administración 'La Rosaleda'. Allí, se ha dado 'el Gordo' y premios de 'el Niño', lo que hace que numerosas personas acuden en busca de suerte. Sin embargo, en las provincias de Córdoba, Jaén, Huelva y Almería, los premios se han repartido mucho.

En Sevilla, la administración 'El Gato Negro' es una de las que más reparte suerte mientras que otra muy conocida y donde se forman importantes colas es la de la calle Sagasta, entre Sierpes y la plaza del Salvador. Asimismo, en Carmona se encuentra la más antigua de España y lleva el nombre de la patrona: Nuestra Señora de Gracia. Hasta allí, se acercan muchas personas desde que se comienza a vender lotería en verano. La historia de este lugar se remonta a 1764 y está enfrente de la parroquia de San Pedro.

En otras provincias, como Cádiz, Chipiona es otro de los enclaves más agraciados, así como Algeciras, donde también se han repartido hasta tres 'Gordos' a lo largo de la historia de la Lotería de Navidad. Otras administraciones reconocidas son 'El Paraíso', en Jerez, y 'El Puerto' en Puerto de Santa María.

