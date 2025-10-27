Un accidente entre dos motos colapsa la Circunvalación de Granada El choque se ha producido en el kilómetro 11 en sentido Jaén y ha generado seis kilómetros de atasco en ambas direcciones

Diego Callejón Lunes, 27 de octubre 2025, 18:00

Seis kilómetros de atasco sumando ambos sentidos. Este es el embotellamiento que se están encontrando los conductores que toman la Circunvalación de Granada este lunes por la tarde. El motivo es un accidente entre dos motocicletas ocurrido en el kilómetro 11 de esta vía, la GR-30, en sentido Jaén.

De acuerdo con la información de Emergencias, el choque se ha producido en torno a las 17.20 horas, y hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de Policía Local, Guardia Civil y mantenimiento de carreteras.

Los alertantes que han llamado a Emergencias para dar cuenta del accidente aseguran hay heridos tras la colisión, aunque no existe confirmación oficial por el momento.