Señal de la ZBE en Granada. Pepe Marín

6.000 viajes más en el transporte público de Granada el primer día de la ZBE

La edil de Movilidad Ana Aguado ha informado que, respecto al tráfico «aún es pronto para tener conclusiones claras, pero la sensación es que ha habido menos densidad en las horas punta»

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Viernes, 3 de octubre 2025, 11:26

La concejal de Movilidad, Ana Agudo, ha hecho balance este martes de los primeros días de la implantación de la zona de bajas emisiones y ha resaltado el incremento de viajes en el transporte metropolitano. En concreto, ha habido una subida del 4,3% en el metro respecto a la semana pasada y del 3,6% en los autobuses interurbanos. Alrededor de 6.000 viajes más se registraron el 1 de octubre que siete días atrás.

Respecto al tráfico, ha apuntado Aguado «que aún es pronto para tener conclusiones claras, pero la sensación es que ha habido menos densidad en las horas punta».

Tanto ella como el portavoz del equipo de Gobierno local, Jorge Saavedra, han reiterado que el objetivo de la medida es que haya menos vehículos contaminantes y mejorar la calidad del aire. Saavedra ha dejado claro que quieren que los ciudadanos sigan viniendo a la capital pero que opten por un transporte más sostenible.

Sobre las quejas de los ayuntamientos del Área Metropolitana, Agudo ha insistido en que el diseño de la ZBE se hace en función a estudios que demuestran que gran parte del tráfico de la ciudad viene del Cinturón y ha afirmado que siempre ha existido diálogo con el resto de consistorios. Es más ha asegurado que se han incluido propuestas hechas por otros alcaldes que no estaba contempladas inicialmente.

