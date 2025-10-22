Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

En Granada hay cerca de 70.000 autónomos. Efe

Más de 26.000 autónomos granadinos mantendrán sus cuotas a partir del año que viene

Casi cuatro de cada diez trabajadores por cuenta propia de la provincia ingresan menos de 1.167 euros netos mensuales

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Miércoles, 22 de octubre 2025, 00:40

Unos 26.000 autónomos granadinos no tendrán que pagar másel próximo año gracias a la congelación de las cuotas para los trabajadores por cuenta propia ... cuyos ingresos están por debajo de los 1.167 euros netos al mes. Son cerca del 40% del total que hay en la provincia, casi 70.000. Tanto los sindicatos como ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos) consideran que esta segunda propuesta del Gobierno central, con la que rectificaba una inicial anunciada menos de una semana antes, es positiva. Pero reclaman otras mejoras que los equiparen a los empleados del sistema general, en lo que se refiere a protección social. La congelación es para los que menos cobren. Para los que tengan unos ingresos netos superiores al salario mínimo interprofesional se plantean subidas de entre un 1% y un 2,5% graduales, siendo el máximo para los que lleguen a más de 6.000 euros al mes.

