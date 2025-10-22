Más de 26.000 autónomos granadinos mantendrán sus cuotas a partir del año que viene

Unos 26.000 autónomos granadinos no tendrán que pagar másel próximo año gracias a la congelación de las cuotas para los trabajadores por cuenta propia ... cuyos ingresos están por debajo de los 1.167 euros netos al mes. Son cerca del 40% del total que hay en la provincia, casi 70.000. Tanto los sindicatos como ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos) consideran que esta segunda propuesta del Gobierno central, con la que rectificaba una inicial anunciada menos de una semana antes, es positiva. Pero reclaman otras mejoras que los equiparen a los empleados del sistema general, en lo que se refiere a protección social. La congelación es para los que menos cobren. Para los que tengan unos ingresos netos superiores al salario mínimo interprofesional se plantean subidas de entre un 1% y un 2,5% graduales, siendo el máximo para los que lleguen a más de 6.000 euros al mes.

Andalucía, la región con más autónomos de España

Los datos provinciales no están desgranados. Pero el cálculo se obtiene equiparando la situación andaluza a la de Granada, tal y como señalan desde la propia ATA. Andalucía es la región con más autónomos de España y por tanto la que comunidad que más afectada se va a ver por esta propuesta. 220.000 andaluces, según ATA, no verán incremento en sus cuotas.En el caso de nuestra provincia, desde los sindicatos resaltan que son muchos los que tienen unos ingresos por debajo de ese máximo a partir del cual se incrementará, aunque levemente, la cuota. Desde 2012, el número de personas que trabaja en este régimen se ha incrementado más de un 26% en la región granadina.

Y precisamente los afectados en la comunidad andaluza salieron en tromba hace unos días para criticar lo que el presidente de ATA, Lorenzo Amor, calificó de «sablazo». Ahora, están satisfechos con haber logrado que se dé marcha atrás. Así lo afirmó en declaraciones a IDEAL el secretario general de la asociación, José Luis Perea, que indicó que la subida inicialmente planteada por el Gobierno era lineal y con la presión han conseguido que se adapte mejor a la situación real. Dijo que ha costado «mucho esfuerzo» lograr este nuevo planteamiento, pero dejó claro que por un lado habrá que seguir trabajando para el próximo trienio y por otro es imprescindible avanzar en protección social. «Tenemos que volver a sentarnos a negociar. En dos meses entra en vigor también la factura electrónica. Seguimos sin permiso de lactancia y las exigencias para acceder a la prestación por cese de actividad son muy difíciles de cumplir. Eso entre muchas más cuestiones en las que hay que trabajar», aseveró.

Los sindicatos, por su parte, también dan su visto bueno a la propuesta que tendrá que votarse antes de final de año. El secretario general de CCOO en Granada, Daniel Mesa, indicó a este diario que hace falta avanzar hacia la cotización por ingresos reales. «Cualquier medida fiscal debe ser progresiva y debe gravar más a quién más tiene para facilitar la consolidación de los pequeños negocios granadinos», aseveró. En una línea similar se pronunciaron desde UGT. Su secretario general, Luis Miguel Gutiérrez, dijo que es necesario hacer el sistema más progresivo, es decir, que cada autónomo contribuya según lo que realmente gana. «De esta forma, los que menos ingresen tendrán subidas moderadas, mientras que los que más facturen asumirán incrementos mayores», aseveró. El objetivo, a su juicio, es repartir el esfuerzo de manera más «justa» y acercar las cotizaciones de los autónomos a las de los asalariados.

Eso sí, Gutiérrez afirmó que la implantación del nuevo sistema tiene que acompañarse de medidas de apoyo para las rentas más bajas, como deducciones o bonificaciones temporales, que faciliten la transición y eviten que el cambio sea perjudicial para quienes menos ganan.

Para Mesa, de CCOO, el Gobierno colocó encima de la mesa una propuesta «sin haber hecho ningún proceso de consultas previas» y planteó una subida que gravaba «excesivamente» en el primer año a todos los tramos. No obstante, dijo que la nueva propuesta, con incrementos de entre el 1 y el 2,5%, se sitúa por debajo de la inflación y que eso no permite avanzar hacia la convergencia en cotización por ingresos reales.

Desde UGT, defiendieron que este nuevo modelo acerca la cuota a la capacidad económica de cada trabajador, «corrigiendo así las grandes diferencias que existían hasta ahora, cuando muchos autónomos cotizaban por la base mínima, aunque tuvieran ingresos elevados.

Piden más protección social

En cualquier caso, desde CCOO coincidieron con ATA en que al margen de esta medida, es necesario que haya avances en materia de protección social. Mesa indicó que por ahora no se han concretado mejoras en prestaciones como las bajas por maternidad, el cuidado de menores o el cese de actividad. Señaló que es imprescindible mejorar la conciliación entre trabajo y familia y se mostraron convencidos de que esto redundará «en el aumento de su productividad».

En la provincia había en septiembre 69.695 trabajadores por cuenta ajena. La mayoría, el 23%, está en el sector del comercio, seguido de la agricultura con casi un 12%, la construcción con un 10,5% y la hostelería donde la cifra representa casi el 10% del total. Aunque el incremento ha sido importante desde 2012, con una subida de casi el 26%, llama la atención que desde la pandemia el aumento ha sido mucho más importante en los trabajadores del régimen general.