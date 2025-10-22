Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

«Muchos autónomos somos los nuevos pobres»

Dos autónomas cuentan a IDEAL las dificultades con las que se encuentran y los beneficios de congelar los pagos en 2026

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Miércoles, 22 de octubre 2025, 00:40

Ser autónomo no es fácil, sobre todo cuando los ingresos no son muy elevados. Por eso la congelación de las cuotas, anunciada esta semana para ... los que menos ingresan, es un alivio. María es freelance y trabaja para diferentes empresas. En declaraciones a IDEAL explicó que lo más complicado es gestionar la incertidumbre. «Ya es muy fastidioso hacer cualquier gestión para un autónomo, así que el hecho de que se congelen las cuotas está bien», aseveró.

