Las 165 vacantes de empleo que publica el SAE en la provincia de Granada Existen 88 ofertas activas en este momento en el portal de empleo de la Junta de Andalucía

C. L. Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:55

Desde director comercial en Lanjarón hasta médico en Granada capital o profesor de formación profesional en Baza. El Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía anuncia en su portal, a fecha actualizada de 1 de octubre de 2025, un total de 88 ofertas de trabajo y 165 vacantes disponibles en la provincia de Granada. La web, que recoge ofertas laborales en todo el territorio andaluz, muestra todas las ofertas publicadas con plazo abierto.

La web, con ofertas de empleo del sector público andaluz, incluye convocatorias, bolsas de trabajo y procesos de selección internos y permite introducir filtros de búsqueda para ordenar por ofertas más recientes, municipios, rango salarial, tipo de contrato o incluso jornada laboral.

Las ofertas en la provincia granadina responden a diferentes perfiles y sectores: desde médico internista o anestesiólogo hasta monitor de tiempo libre, esteticista o cocinero. Algunas de las ofertas laborales buscan cubrir varias vacantes como de ingeniero/a técnico para impartir una asignatura de mantenimiento preventivo del vehículo en un ciclo formativo de FP de grado medio en Baza (Granada).

Cada una de las ofertas laborales ofrece información y posibilidad de presentar candidatura. Para ello hay que acceder a la plataforma oficial del Servicio Andaluz de Empleo. Desde esta web los candidatos se pueden inscribir de manera telemática en las ofertas deseadas.