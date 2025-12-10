Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Isabel Pantoja. EP

Isabel Pantoja negocia con Netflix un documental sobre su vida

La tonadillera está preparando su retirada y quiere hacerlo libre de deudas

Joaquina Dueñas

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 16:16

La semana pasada conocíamos que Isabel Pantoja tiene por delante una gira transatlántica con la que prevé obtener hasta dos millones de euros. Una ... cifra a razón de 180.000 euros libres de impuestos por concierto que supondrán un espaldarazo a sus finanzas, acorraladas por las deudas. El cuantioso caché responde a que serán las últimas actuaciones de su carrera después de 50 años sobre los escenarios. La tonadillera está preparando su retirada y quiere hacerlo libre de deudas para lo que también está en negociaciones con Netflix para hacer realidad la docuserie de su vida.

