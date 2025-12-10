Isabel Pantoja negocia con Netflix un documental sobre su vida

La semana pasada conocíamos que Isabel Pantoja tiene por delante una gira transatlántica con la que prevé obtener hasta dos millones de euros. Una ... cifra a razón de 180.000 euros libres de impuestos por concierto que supondrán un espaldarazo a sus finanzas, acorraladas por las deudas. El cuantioso caché responde a que serán las últimas actuaciones de su carrera después de 50 años sobre los escenarios. La tonadillera está preparando su retirada y quiere hacerlo libre de deudas para lo que también está en negociaciones con Netflix para hacer realidad la docuserie de su vida.

Según ha publicado 'Lecturas', Isabel Pantoja «ultima un acuerdo millonario» con la plataforma de streaming «centrado en el documental y la serie sobre su vida». El director de la revista, Luis Pliego, detalló en el programa 'El tiempo Justo' que el pasado 27 de noviembre, después de pasar por los juzgados para demandar a varios medios de comunicación y periodistas por revelar datos sobre su salud, se dirigió a Forbes House donde mantuvo una reunión con los directivos de Netflix. En el encuentro participaron, además de los responsables en España de la plataforma y la tonadillera, su hermano y fiel escudero, Agustín Pantoja, y Francisco Pou, CEO de Mediacrest.

El pasado mes de marzo, Mediacrest Entertainment anunciaba que había firmado un acuerdo con la cantante para poner en marcha los proyectos audiovisuales. «Poder trabajar con una artista de la talla de Isabel Pantoja y llevar con ella al gran público una producción de la máxima calidad con la historia de una de las personas más influyentes de la música española es un regalo, un reto apasionante que estamos encantados de afrontar», publicaba Pou en redes sociales. Por su parte, Pantoja se decía «entusiasmada con el proyecto» y agradecida por la «bella oportunidad de celebrar sus más de 50 años de trayectoria».

Netflix, interesada en adquirir los derechos de distribución, quería conocer a la tonadillera antes de cerrar el trato. La comida, que duró más de tres horas, dejó satisfechos a los directivos de la plataforma. «La reunión va tan bien y tan rodada... Ellos quedan fascinados con la Pantoja. Al término del encuentro dicen que van a la siguiente fase. Quieren ver el desarrollo de la docuserie, de la primera parte que tiene ya con Mediacrest», precisó Pliego.

A pesar de las reticencias que Isabel Pantoja ha tenido durante años sobre revelar los aspectos más íntimos de su vida, parece que conseguir retirarse sin preocupaciones ha inclinado la balanza. De materializarse la alianza, podría saldar los cerca de cuatro millones de euros a los que ascienden sus deudas.

La madre de Kiko Rivera lleva lustros buscando la fórmula que termine con sus quebraderos de cabeza económicos. En los últimos años se ha venido deshaciendo de gran parte de su matrimonio. Vendió los áticos que tenía en Fuengirola e incluso su piso de Sevilla, que fue su primera inversión inmobiliaria con su sueldo de artista, pero no ha sido suficiente. Ha puesto a la venta Cantora y la hemos visto llorando en El Rocío después de despedirse de la Blanca Paloma. Señales todas que apuntan a que el retiro de Isabel Pantoja y su ansiada tranquilidad le esperan fuera de España y lejos de sus hijos, Kiko Ribera e Isa Pantoja, con los que lleva años sin hablarse. Y las producciones audiovisuales parecer ser la salida definitiva a su laberinto financiero.