Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Isabel Pantoja. EP

Isabel Pantoja se aferra a su gira americana para saldar su deuda con Hacienda

La tonadillera espera llegar a los 10 conciertos para ingresar en torno a dos millones de euros

Joaquina Dueñas

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:58

Comenta

Mientras todavía colean los titulares que Kiko Rivera e Isa Pantoja han dado sobre su madre en sus últimas entrevistas, Isabel Pantoja ha optado ... por refugiarse en su trabajo, más alejada que nunca de sus hijos. La tonadillera, de 69 años, prepara una ambiciosa gira americana que es, además de un proyecto artístico, un salvavidas económico para afrontar su abultada deuda con Hacienda. Una tournée que, de paso, le permitirá poner distancia física del ruido mediático familiar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La nieve llega a Granada en menos de 24 horas: estos son los pueblos en los que nevará
  2. 2

    Un menor de edad estrella y vuelca un coche en Atarfe
  3. 3 Un joven de 22 años salva la vida «milagrosamente» tras caer con su coche 30 metros desde un puente
  4. 4 «Ya he matado a dos y no me importa uno más»
  5. 5

    Loli Cañavate dimite como número dos del PSOE provincial
  6. 6 Un guardia civil y una cabo de la base aérea de Armilla salvan a una persona de atragantarse
  7. 7 Un preso amenaza y hiere a tres funcionarios en la prisión de Albolote
  8. 8 Carrefour lanza un 3x2 en un aceite de oliva virgen extra premium de Coosur
  9. 9 Motril llora a Ignacio Peláez, cura obrero y fundador de Proyecto Hombre
  10. 10 Herido el conductor de un camión tras un accidente en la A-44 a la altura de Las Gabias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Isabel Pantoja se aferra a su gira americana para saldar su deuda con Hacienda

Isabel Pantoja se aferra a su gira americana para saldar su deuda con Hacienda