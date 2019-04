Candidatos de Granada, al tren 02:52 De izquierda a derecha, Fran Hervías (Cs), José Antonio Montilla (PSOE), Carlos Rojas (PP) y Macarena Olona (Vox). / PEPE MARÍN IDEAL reúne a los cuatro cabeza de lista por Granada de PP, PSOE, Ciudadanos y Vox en la futura estación del Ave para dar salida a una campaña que puede llevarles a Madrid PABLO RODRÍGUEZ Viernes, 12 abril 2019, 02:43

No es el AVE –para eso habrá que esperar unos meses más–, pero el destino es el mismo, Madrid. El tren electoral arrancó ayer en la estación de Andaluces, el lugar en el que IDEAL reunió a los candidatos por Granada para hacer la tradicional fotografía de arranque de campaña. El escenario escogido no era baladí. Buscaba recordar a los 'viajeros' las necesidades de una provincia que lleva décadas, muchas décadas, esperando su tren.

Los cabeza de lista de PP, PSOE, Ciudadanos y Vox respondieron a una llamada de la que se descolgó Unidas Podemos, que anunció que no iba a retratarse con un partido sin representación el día antes de que se conociera que su líder, Pablo Iglesias, participará en un debate televisivo en el que intervendrá también la formación vetada.

Más allá de las cancelaciones de última hora –no hay viaje que se precie sin él–, los candidatos fueron previsores para no perder el tren. Fran Hervías (Ciudadanos), Macarena Olona (Vox), Carlos Rojas (PP) y José Antonio Montilla (PSOE), por este orden, llegaron a la estación antes de las seis y media.

Ya desde los saludos, se vio que los candidatos tienen una mejor sintonía en persona que en la red. Los cabeza de lista de PSOE y Vox, que por la mañana habían mantenido un desencuentro público en Twitter, se dedicaron afectuosos ademanes. Montilla incluso se mostró interesado por el aterrizaje –por eso de estrenarse en unas elecciones, aunque no hay que descartar también lo del paracaidismo– en la política granadina de Olona, que aseguró que se sentía «acogida como una hija».

Rojas, por su parte, aprovechaba el saludo a Hervías para preocuparse por la agenda del dirigente naranja, que además de presentarse por Granada debe girar por el resto del país como secretario de organización del partido. «Estoy con muchas ganas, pero con mil cosas», reconocía el cabeza de lista de Ciudadanos, que en las últimas elecciones se marcó más de 30.000 kilómetros.

El tren pasa por Cataluña

Como el AVE, que llevará también a Barcelona, el tren electoral también pasa por Cataluña. El cabeza de lista del PSOE se lo recordó a Rojas mientras ambos aguardaban a la llamada del fotógrafo, que ejercía ayer también de revisor de este tren. «Ahora todo es un golpe de estado: que si el 155, que si el referéndum... para mí, un golpe de estado es Pavía entrando a caballo en el Congreso», le decía al candidato del PP, que le concedió una sonrisa y un abrazo. «Tú y yo somos muy moderados, por eso nos llevamos bien».

Pasaban unos minutos de la hora prevista –un viaje que no se retrasa no es un viaje– cuando el fotógrafo apuntó a los 'viajeros' con la cámara. Fue entonces cuando aparecieron los políticos. «A ver, la del partido machista, que se presente», se llamó a sí misma la candidata de Vox provocando la sonrisa del resto. Y es que Olona, como ella misma reconoció a sus rivales, no está acostumbrada aún a posar. «Esto es lo peor que llevo», dijo. «Vosotros estaréis más acostumbrados, pero yo...». Entre instantánea e instantánea, los candidatos apenas hablaron entre ellos. Hervías, Olona y Montilla seguían solícitos las indicaciones, con las manos bien apretadas sobre el pecho. Rojas, por su parte, atendía con fugacidad algunas llamadas. Ya saben, la campaña, como el tren, no se detiene hasta el final.

Pasadas las siete, los 'viajeros' dejaron el andén y avanzaron unos metros junto a las vías hacia la salida. La despedida, como el saludo, fue cálida. Cada uno con su equipo deseó lo mejor al rival. Montados en el tren electoral, su destino es Madrid. En manos de los granadinos está que cada uno de ellos llegue a la parada final.

Carlos Rojas, PP «Granada necesita más empleo para seguir creciendo»

El cabeza de lista del Partido Popular, Carlos Rojas, aseguró ayer que el empleo será la principal propuesta de su partido de cara a las elecciones del 28 de abril. «Granada necesita empleo, más empleo, para seguir creciendo», dijo, antes de avanzar que tampoco olvidará algunas de las infraestructuras que han marcado la legislatura pasada y aún están pendientes. «Queremos el acelerador de partículas, las conducciones de Rules y el AVE ya, sin más dilación», señaló.

El candidato, que anoche participó en la pegada de carteles, uno de los actos tradicionales que sirven para dar el pistoletazo de salida a la campaña, reclamó respeto en la 'batalla' electoral. «Deseo que haya respeto entre todas las fuerzas políticas, que haya respeto como personas con distintas ideologías con propuestas para la provincia y para España», afirmó.

José Antonio Montilla, PSOE «Nuestra propuesta es terminar los grandes proyectos»

Los grandes proyectos también están en el eje del programa electoral del PSOE, cuyo candidato se comprometió ayer a finalizar aquellos que ya están en marcha. José Antonio Montilla mencionó el acelerador de partículas, las conducciones de Rules y el soterramiento del AVE a su llegada a Granada como las infraestructuras que peleará si consigue escaño en el Congreso de los Diputados. «Nuestra propuesta es que se terminen los grandes proyectos que están en marcha», dijo el socialista.

Sobre las próximas elecciones, el cabeza de lista del PSOE mostró su deseo de que la participación fuera máxima, un elemento que dejó entrever como clave para que su formación pueda repetir en el gobierno. « Deseo que en la campaña participe todo el mundo, que nos movilicemos todos y que al final pues ganemos las elecciones con una mayoría sólida que nos permita formar un gobierno fuerte y estable», señaló Montilla.

Fran Hervías, Ciudadanos «Queremos que Granada disfrute ya del AVE»

La elección de la estación de Andaluces como punto de encuentro entre los candidatos inspiró a Fran Hervías, cabeza de lista de Ciudadanos por Granada, para reivindicar la necesidad que la alta velocidad llegue de una vez por todas a la ciudad. «Queremos que llegue el AVE y Granada pueda disfrutar una conexión ferroviaria digna, que es lo que se merece nuestra provincia y nuestra ciudad», dijo. Para el candidato, la alta velocidad no debe limitarse a ser la «conexión con Madrid y Barcelona» y reclamó un AVE «que conecte a Granada con el resto de España y el mundo». Sobre la batalla electoral, Hervías manifestó su deseo de que la campaña sea «limpia, donde se pongan las propuestas reales sobre la mesa». Asimismo, aseguró que le gustaría que los partidos también dijesen con quien van a pactar y con quien no. «Ciudadanos lo ha dicho y espero del resto de partidos lo mismo porque los granadinos se merecen saber qué van a hacer con su voto», advirtió.

Macarena Olona, Vox «Ojalá tengamos una nación en la que la igualdad sea real»

La cabeza de lista de Vox, Macarena Olona, centró su propuesta para Granada en la necesidad de una nación «en la que la igualdad sea real y efectiva». «Ojalá tengamos una nación en la igualdad entre todos los españoles, incluidos los granadinos, sea real y efectiva y no una en la que cinco escaños del PNV garanticen el soterramiento al PNV y no a los trenes de Granada», señaló. La candidata también abogó por una Granada inmersa «en una nación fuerte, en una patria como España, en la que los españoles, como consecuencia de unos líderes nacionales que se someten a los independentistas, a traidores, no tengamos una ruptura como la que se está viendo ahora», dijo. Sobre la campaña, Olona pidió una oportunidad para ser escuchada «con independencia de la ideología política y de lo que se ha votado hasta ahora». «Ojalá tenga la oportunidad de llegar hasta el último corazón de la provincia», deseó.