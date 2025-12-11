Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un camarero en una terraza. Virginia Carrasco

Los expertos de Trabajo recomiendan subir el salario mínimo entre 37 y 56 euros al mes

El grupo que asesora al Gobierno plantea dos escenarios, uno con un SMI de 1.221 euros al mes sin tributar en el IRPF o de 1.240 euros al mes con tributación fiscal

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Jueves, 11 de diciembre 2025, 09:36

El comité de expertos que asesora al Gobierno sobre el salario mínimo interprofesional (SMI) ha planteado a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda ... Díaz, dos escenarios de subida de esta renta mínima para 2026. Uno de ellos -con tributación en el IRPF- supondría elevarlo un 4,7% (56 euros mensuales) hasta los 1.240 euros al mes, mientras que si se decide que esté exento de tributación el alza podría ser del 3,2% (37 euros) hasta los 1.221 euros en catorce pagas.

