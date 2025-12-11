Los expertos de Trabajo recomiendan subir el salario mínimo entre 37 y 56 euros al mes
El grupo que asesora al Gobierno plantea dos escenarios, uno con un SMI de 1.221 euros al mes sin tributar en el IRPF o de 1.240 euros al mes con tributación fiscal
Madrid
Jueves, 11 de diciembre 2025, 09:36
El comité de expertos que asesora al Gobierno sobre el salario mínimo interprofesional (SMI) ha planteado a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda ... Díaz, dos escenarios de subida de esta renta mínima para 2026. Uno de ellos -con tributación en el IRPF- supondría elevarlo un 4,7% (56 euros mensuales) hasta los 1.240 euros al mes, mientras que si se decide que esté exento de tributación el alza podría ser del 3,2% (37 euros) hasta los 1.221 euros en catorce pagas.
Actualmente, el SMI está situado en 1.184 euros al mes por catorce pagas. Según adelanta El País y han confirmado a este periódico fuentes cercanas al comité, las subidas estarían entre el 3,1% y el 4,7%, de firna que el SMI represente al menos el 60% del salario medio, como establece la Carta Social Europea.
La propuesta de los expertos difiere de la presentada conjuntamente por CC OO y UGT, y de la que han hecho las patronales CEOE y Cepyme. En concreto, las organizaciones empresariales han propuesto una subida del 1,5% para 2026, lo que supondría alcanzar los 1.202 euros brutos al mes, en catorce mensualidades, y no exentos de tributación en el IRPF.
Por su parte, los sindicatos CC OO y UGT han planteado un incremento de esta renta mínima del 7,5%, hasta los 1.273 euros brutos al mes por catorce pagas, con tributación obligada en el IRPF.
