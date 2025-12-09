Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. EP

La CEOE propone una subida del salario mínimo igual a la de los funcionarios: un 1,5%

Los empresarios apuestan por un incremento de 18 euros para situar la renta más baja en los 1.202 euros brutos al mes, muy por debajo de los 1.273 euros que piden los sindicatos

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Martes, 9 de diciembre 2025, 19:01

Comenta

La patronal toma la delantera a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y le sorprende, en un escenario en el que las relaciones entre ambos están ... más tensas que nunca, con una propuesta para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta un 1,5%, el mismo incremento que acaba de aprobar el Gobierno para los funcionarios el año que viene. De esta manera, la renta más baja por un empleo a tiempo completo en España aumentaría 18 euros al mes y pasaría de los actuales 1.184 euros a 1.202 euros brutos al mes, en catorce pagas y, además, no exentos de tributación al IRPF.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Guardia Civil apunta un supuesto blanqueo de capitales de la exalcaldesa de Maracena
  2. 2

    Los médicos granadinos se suman a la huelga nacional y reclaman una regulación propia
  3. 3

    La capital logra un solar en Norte que llevaba 47 años bloqueado
  4. 4

    El aficionado trasladado a un hospital desde Los Cármenes era menor de edad
  5. 5 La lluvia regresa a Granada a partir de este día: cuánto durará y zonas más afectadas
  6. 6 Las obras de una planta solar en Chimeneas descubren una necrópolis ibérica: «Es único en España»
  7. 7

    Arden dos vehículos en la calle Pintor Manuel Maldonado
  8. 8 Carrefour vuelve a bajar el aceite de oliva de Carbonell para las fiestas navideñas
  9. 9 Detenidas 25 personas por el blanqueo de millones de euros procedentes del narcotráfico en Granada y Almería
  10. 10

    El 091 busca las guitarras robadas de 091

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La CEOE propone una subida del salario mínimo igual a la de los funcionarios: un 1,5%

La CEOE propone una subida del salario mínimo igual a la de los funcionarios: un 1,5%