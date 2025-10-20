Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La viepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. E. P.

Díaz sigue adelante con sus permisos: diez días por fallecer un familiar de hasta segundo grado y quince por cuidados paliativos

La vicepresidenta segunda propone también que los trabajadores se puedan distribuir estas libranzas como deseen en un periodo de cuatro semanas y de tres meses, respectivamente

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Lunes, 20 de octubre 2025, 10:01

A pesar de la polémica generada, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, sigue adelante con su objetivo de ampliar el permiso por fallecimiento de un familiar ... hasta los diez días y crear un nuevo permiso para atender a aquellos seres queridos que precisen de cuidados paliativos, una propuesta que lanzó hace apenas diez días para sorpresa incluso de sus propios compañeros de Gobierno.

