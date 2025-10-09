Yolanda Díaz anuncia la ampliación del permiso por fallecimiento a diez días

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció esta mañana la ampliación de los permisos por fallecimiento hasta diez días. «Nadie ... puede ir a trabajar a los dos días del fallecimiento de un padre, una madre, un hijo o un amigo», señaló Díaz. Además, el Ministerio también trabaja en la creación de un nuevo permiso para cuidados paliativos.

En la actualidad, el permiso por fallecimiento recogido en el Estatuto de los Trabajadores es de dos días, que aumenta a cuatro si se requiere desplazamiento. Algunos convenios colectivos dan un plazo más amplio. «Uno de los problemas de España respecto a la productividad es que se obliga a la gente a trabajar en condiciones que no son favorables», advirtió. «Nadie puede trabajar bien a los dos días de fallecer un ser querido», apostilló en un desayuno informativo organizado por Europa Press.

La vicepresidenta aclaró también que, como marca la normativa actual, se mantendrá la consanguinidad a la hora de garantizar estas ausencias y pidió a los empresarios que tomen «con cariño» ambos permisos. «Esto está trabajado, discutido y hablado. Quiero que esto sea acogido favorablemente por los empresarios del país, porque redunda en el bienestar de la gente trabajadora y en el bienestar de las empresas».

En las próximas semanas —anunció Díaz— el Ministerio de Trabajo lanzará un Real Decreto-ley que permita ampliar el permiso por fallecimiento y crear la nueva ausencia justificada al trabajo para permitir a los familiares acompañar en cuidados paliativos. No obstante, aunque cuente con el consenso de los dos partidos del Gobierno, esta normativa tendrá que aprobarse en el Parlamento, en un momento de difícil suma de apoyos al Ejecutivo.