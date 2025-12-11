Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero el ministro de Economía, Carlos Cuerpo y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. EFE

Cuerpo y Montero se enfrentan a Díaz sobre cómo calcular el salario mínimo

Los expertos de Economía y Hacienda emiten un voto particular al considerar que los datos utilizados para estimar la subida para 2026 no son «válidos»

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Jueves, 11 de diciembre 2025, 20:28

Comenta

Nuevo choque de trenes dentro del propio Gobierno. En esta ocasión sobre la subida del salario mínimo interprofesional. El Ministerio de Hacienda, comandado por ... María Jesús Montero, y el de Economía, bajo la dirección de Carlos Cuerpo, se han unido para discrepar del criterio utilizado por el departamento de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, para determinar la nueva subida del salario mínimo para 2026 que lo sitúe en el 60% del salario medio neto.

