Cuerpo y Montero se enfrentan a Díaz sobre cómo calcular el salario mínimo

Nuevo choque de trenes dentro del propio Gobierno. En esta ocasión sobre la subida del salario mínimo interprofesional. El Ministerio de Hacienda, comandado por ... María Jesús Montero, y el de Economía, bajo la dirección de Carlos Cuerpo, se han unido para discrepar del criterio utilizado por el departamento de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, para determinar la nueva subida del salario mínimo para 2026 que lo sitúe en el 60% del salario medio neto.

Así, los representantes del Ministerio de Hacienda y de Economía en esa comisión asesora - César Veloso Palma y Francisco Javier Muñoz Moldes, respectivamente- han emitido un voto particular en el que reflejan su «discrepancia» con el criterio mayoritario adoptado en el informe en relación con la estimación del salario medio, por cuanto, a su juicio, «prescinde injustificadamente del dato más reciente de salario medio bruto publicado», según explica el documento al que ha tenido acceso este periódico.

Es decir, que al igual que hizo hace un par de días la CEOE, los expertos puestos por Montero y Cuerpo consideran que los datos que utiliza esta comisión para situar el salario medio neto en España no son válidos y deben tenerse en cuenta otros.

En este caso Economía y Hacienda defienden utilizar como referencia la Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE (la CEOE aboga, en cambio, por basarse en datos salariales de la EPA de 2024), pero partiendo de los datos de 2022, sino de los más recientes, los de 2023. La mayoría de la comisión se ha decantado por elegir los de 2022 por ser más completos, ya que el ejercicio 2023 no está entero. Por ello, ambos ministerios advierten que «la opción adoptada introduce un error adicional al ignorar un dato observado y sustituirlo por una estimación indirecta, aun cuando la información estadística oficial ya está disponible».