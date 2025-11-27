Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Trabajadores en la fábrica de Martorell (Barcelona) de Seat EFE

El coste de crear empleo en España se dispara un 28% en una década

Los gastos adicionales por trabajador crecen más rápido que los salarios, denuncia la Fundación Civismo mientras la economía pierde competitividad frente a Europa.

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:23

El gasto que tiene que afrontar una empresa por tener en su plantilla a un trabajador se ha disparado en España hasta los 3.256 ... euros al mes por trabajador en la última década. De este importe, 840 euros corresponden a otros costes -principalmente a cotizaciones-, que han crecido un 28% desde 2015. «Muy por encima de los propios salarios», denuncia la Fundación Civismo en su informe 'La evolución de las cargas para los generadores de empleo en España 2000-2025'.

