Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un grupo de jubilados, en un parque de Madrid. Óscar Chamorro

La OCDE avisa a España: las pensiones no están aseguradas sin más reformas e inmigrantes

Detalla de que el coste del envejecimiento se disparará hasta 2050 porque el gasto social crece más rápido que las contribuciones a la Seguridad Social

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:05

Comenta

España disfruta en la actualidad de un crecimiento económico por encima de la media europea, pero la OCDE lanza una advertencia clara: el sistema de ... pensiones no está blindado si el país no afronta nuevas reformas y depende únicamente del crecimiento inercial con un coste por envejecimiento en aumento. El organismo, de visita en Madrid, recuerda que España ofrece unas pensiones «relativamente generosas» y ha aprobado cambios recientes, pero el reloj demográfico corre en contra, es decir, habrá muchos más jubilados y menos trabajadores cotizando, y eso tensionará las cuentas públicas durante décadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Destrozan el radar de tramo de la Circunvalación de Granada tres meses después de empezar a funcionar
  2. 2 Faralá, primera estrella Michelin de Granada capital
  3. 3 Un evacuado en helicóptero tras el choque de dos camiones en Huétor Tájar
  4. 4

    Catorce detenidos, incluido un policía, en una redada antidroga
  5. 5 Detenido un presunto depredador sexual empadronado en Granada que tenía retenida a una menor
  6. 6

    Hallan tres pistolas, un rifle y 1.200 plantas de marihuana al investigar un tiroteo en Olivares
  7. 7 Black Friday en el Embargosalobestia de Granada: así puedes comprar muebles a un euro
  8. 8 Adiós a un hombre bondadoso y muy humano
  9. 9

    El CTA reconoce el error del VAR en la roja corregida durante el Granada-Córdoba
  10. 10 El asador de Granada que cocina los pollos con leña de encina: «El sabor es muy distinto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La OCDE avisa a España: las pensiones no están aseguradas sin más reformas e inmigrantes

La OCDE avisa a España: las pensiones no están aseguradas sin más reformas e inmigrantes