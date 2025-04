Revolución en una famosa crema Deliplus de Mercadona: «La hemos mejorado»

C. L. Jueves, 3 de abril 2025, 11:29 Comenta Compartir

Los productos Hacendado se han convertido, desde la irrupción de Mercadona como supermercado de cercanía, como una de las opciones predilectas para los clientes que, en masa, acuden cada semana a las instalaciones de la cadena valenciana para llenar el carro de la compra.

La marca blanca de Mercadona es una de las más solicitadas por los consumidores a la hora de hacer la lista de la compra. Hacendado se ha convertido en un recurso de primera orden cuando los clientes optan por la cadena valenciana, pero también cuenta con marca blanca en productos de otras secciones como la de cosmética, donde destaca Deliplus.

Es habitual que tanto la propia cadena de supermercados como a través de consultas de usuarios, haya novedades en cuanto a novedades en sus productos, ya sea por incorporaciones o por retiradas.

En este sentido, una clienta (@Lsosg) no ha dudado en preguntarle a Mercadona en la red social X sobre una crema de la marca Deliplus con la que ya no cuenta: «Y la crema ligera hace tiempo que no la encuentro, volved a traedla, que cada vez que un producto va bien lo quitáis, por favor, dejad de quitar productos que funcionan».

El supermercado ha informado de que dicha crema cuenta con una fórmula renovada para mejorar sus prestaciones: «Hemos mejorado la fórmula añadiéndole retinal. Reduce las arrugas y líneas finas, mejorando la hidratación y aumentado la elasticidad de la piel. ¿Has tenido ocasión de probarla?».