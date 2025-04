¿Qué ha pasado con el arroz con leche de Mercadona?

C. L. Martes, 1 de abril 2025, 12:21 Comenta Compartir

Poca duda cabe de que los productos de Mercadona, ya sea en su marca blanda Hacendado o en lineales comunes, llaman poderosamente la atención entre los consumidores, sobre todo por la fácil disponiblidad de los productos.

La marca blanca de Mercadona es una de las más solicitadas por los consumidores a la hora de hacer la lista de la compra. Hacendado se ha convertido en un recurso de primera orden cuando los clientes optan por la cadena valenciana, si bien es cierto que en ocasiones se producen novedades en sus productos, ya sea por incorporaciones o por retiradas.

En este sentido, una clienta no ha dudado en preguntarle a Mercadona en la red social X sobre el arroz con leche de la marca Hacendado: «@Mercadona hola, buenas, ya no disponéis de este arroz con leche grande en vuestras tiendas?». El supermercado ha confirmado que efectivamente el producto ha sido retirado. «Hola, María. Sentimos informarte de que ya no lo tenemos disponible en nuestro surtido. No obstante, vamos a pasar nota de tu interés a los responsables. ¡Un saludo!», ha señalado la compañía.

Otro usuario ha aprovechado la conversación para pedir que vuelva otro producto que ya no está disponibles en los lienales de Mercadona del que era fan, la tortilla con chorizo: «Y que vuelva la tortilla con chorizo de Hacendado, que era cojonuda y la quitasteis».

Temas

Supermercados

Mercadona