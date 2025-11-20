Nueva ayuda de 570 euros para los trabajadores que no pueden acceder al paro

El SEPE lanzará un nuevo subsidio de 570 euros a partir de enero de 2026 para aquellos trabajadores que no hayan cotizado los 360 ... días necesarios para poder acceder a la prestación por desempleo contributiva. No obstante, para poder acceder a esta ayuda, los solicitantes deben cumplir una serie de requisitos.

En primer lugar, la persona debe estar en una situación legal de desempleo y haber perdido su trabajo de forma involuntaria. En consecuencia, deberá haberse inscrito como demandante de empleo.

Por otra parte, el demandante no podrá sobrepasar el 75% del salario mínimo interprofesional (SMI) y tener unos ingresos que no superen los 810 euros al mes. Dependiendo de la situación familiar que se acredite, la persona tendrá que haber contribuido entre 90 y 359 días. Además, no podrá estar recibiendo otras ayudas.

Este tipo de ayuda está dirigida sobre todo a personas que tenga trabajos temporales o inestables.