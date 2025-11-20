Nueva ayuda de 570 euros para los trabajadores que no pueden acceder al paro
El SEPE dará un apoyo económico a partir de 2026
C. L.
Jueves, 20 de noviembre 2025, 14:41
El SEPE lanzará un nuevo subsidio de 570 euros a partir de enero de 2026 para aquellos trabajadores que no hayan cotizado los 360 ... días necesarios para poder acceder a la prestación por desempleo contributiva. No obstante, para poder acceder a esta ayuda, los solicitantes deben cumplir una serie de requisitos.
En primer lugar, la persona debe estar en una situación legal de desempleo y haber perdido su trabajo de forma involuntaria. En consecuencia, deberá haberse inscrito como demandante de empleo.
Por otra parte, el demandante no podrá sobrepasar el 75% del salario mínimo interprofesional (SMI) y tener unos ingresos que no superen los 810 euros al mes. Dependiendo de la situación familiar que se acredite, la persona tendrá que haber contribuido entre 90 y 359 días. Además, no podrá estar recibiendo otras ayudas.
Este tipo de ayuda está dirigida sobre todo a personas que tenga trabajos temporales o inestables.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión