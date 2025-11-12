El SEPE te obliga a este trámite si cobras un subsidio y te toca la Lotería de Navidad

El SEPE te obliga a notificar en 15 días si has ganado un premio de la Lotería de Navidad y cobras una prestación. Se acerca ... el sorteo más famoso del año y son millones los españoles que ya van comprando sus décimos con el objetivo de ganar algún premio el 22 de diciembre. Sin embargo, hay un sector de la población que debe estar especialmente atento, sobre todo en caso de ser uno de los agraciados.

Aquellos que reciban un subsidios del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) deben saber que ganar un premio de la Lotería de Navidad también conlleva una serie de trámites administrativos. La normativa vigente establece la obligación de notificar al SEPE el ingreso extraordinario dentro de los 15 días siguientes a la recepción del premio.

Esta comunicación debe realizarse a través de los canales habilitados por el organismo, ya sea mediante su sede electrónica o presencialmente en las oficinas. La notificación no solo evita la suspensión definitiva del subsidio, sino que también protege al beneficiario de posibles sanciones por omisión de información. De esta forma, el SEPE registra el ingreso y puede ajustar la prestación.

El subsidio es la ayuda en la que más influye el cobro de un premio de la Lotería de Navidad, ya que los beneficiarios no pueden superar un límite mensual de renta equivalente al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que se sitúa en 888 euros al mes tras la última actualización, sin contar la parte proporcional de las pagas extraordinarias. El SEPE aclara que entre estas prestaciones se incluyen el subsidio por agotamiento de la prestación contributiva, el subsidio por insuficiencia de cotización y el destinado a mayores de 52 años.

El SEPE considera que estos ingresos son extraordinarios y no periódicos, por lo que el cobro de un décimo del Gordo de Navidad o de otro premio no se contabiliza de manera mensual, sino como un ingreso único. Es decir, que por superar el límite de 888 euros del subsidio, se suspende durante el mes en que se cobra el premio.

Una vez cobrado el premio, el beneficiario puede reanudar la prestación al mes siguiente, siempre que no existan otros ingresos que sumen más del límite mensual y que no se supere la carencia de rentas anual, que se calcula dividiendo el premio entre 12 y sumando los ingresos restantes durante el año.

El paro y los pensionistas

Para aquellos que cobran la prestación contributiva por desempleo, lo que se conoce como 'paro', la situación es más sencilla. Un ingreso extraordinario como un premio de Lotería no da lugar a la extinción de la prestación, ya que el paro es un derecho generado por las cotizaciones previas del trabajador y no está sujeto a sus ingresos. Por lo tanto, incluso si se recibe un premio importante, la prestación se mantiene durante el período que le corresponde.

Es el mismo caso que los pensionistas, que perciben una pensión contributiva de la Seguridad Social y que tampoco se ven afectados por ganar un premio de Lotería. Esto se debe a que su pensión es un derecho adquirido a lo largo de su vida laboral. Ahora bien, sí puede haber obligaciones en el caso del complemento a mínimos, pues si el premio hace que se superen los límites establecidos para mantener este complemento, podrían ajustarse las cantidades correspondientes.