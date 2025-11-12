Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Aviso del SEPE a los que ganen la lotería de Navidad y cobren una prestación. Sonia Tercero

El SEPE te obliga a este trámite si cobras un subsidio y te toca la Lotería de Navidad

La normativa vigente establece la obligación de notificar al SEPE el ingreso extraordinario dentro de los 15 días siguientes a la recepción del premio

Camilo Álvarez

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:45

El SEPE te obliga a notificar en 15 días si has ganado un premio de la Lotería de Navidad y cobras una prestación. Se acerca ... el sorteo más famoso del año y son millones los españoles que ya van comprando sus décimos con el objetivo de ganar algún premio el 22 de diciembre. Sin embargo, hay un sector de la población que debe estar especialmente atento, sobre todo en caso de ser uno de los agraciados.

