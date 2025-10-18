Hipercor y Alcampo lanzan dos agresivas ofertas en aceite de oliva virgen extra

Alberto Flores Granada Sábado, 18 de octubre 2025, 13:21 Comenta Compartir

El precio del aceite de oliva sigue variando, razón por la que el consumidor prefiere esperar y aprovechar las ofertas de los supermercados antes que aventurarse y gastarse más dinero de la cuenta. Afortunadamente, este mes de octubre algunas grandes cadenas ha establecido gangas que no querrás dejar escapar.

Hipercor y Alcampo son los dos supermercados tan conocidos que han rebajado el precio de distintas marcas de aceite de oliva virgen extra, lo que supone un ahorro para el consumidor. La Española, Coosur, Hojiblanca y Carbonell son algunos de los aceites con las mejores ofertas este mes de octubre hasta el día 22.

El aceite de oliva virgen extra botella 1 litro de Carbonell está a 7,25 euros en Hipercor, pero comprando dos, la segunda unidad sale a 3,63 euros. El aceite de oliva virgen extra garrafa 5 litros de Coosur valía 33,45 euros y ahora se puede comprar por 25,29 euros. En el caso del aceite de oliva virgen extra Maestrois de Hojiblanca, el precio es de 7,45 euros, pero si te llevas una segunda unidad, esta valdrá 3,73 euros. Además hay ofertas de 3x2 en otros aceites de oliva.

En Alcampo predominan las ofertas de 3x2. La garrafa de 5 litros de aceite de oliva virgen extra La Española está a 32,95 euros, pero si te llevas tres, la tercera botella sale totalmente gratis. Lo mismo ocurre con el aceite de oliva virgen extra Hojiblanca de Coosur botella de 1 litro, a 7,49 euros, o con la garrada de 5 litros de la misma marca, a 33,45 euros.