Las lluvias de octubre determinarán la producción del aceite de oliva y fijarán su precio Los agricultores no están de acuerdo con la primera estimación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Jueves, 9 de octubre 2025

Los agricultores no están de acuerdo con la primera estimación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre la producción de aceite de oliva que habrá para la campaña 2025/2026. El Gobierno preveía 1.372.000 toneladas, algo menos que la cosecha anterior, pero un 19% más que en las seis últimas.

Las lluvias que hubo en primavera hicieron que el Ejecutivo fuera optimista en cuanto la cosecha de 2026, pero los productores insisten en que el verano ha sido muy caluroso y el otoño está siendo más bien seco. «A estas alturas podemos asegurar que no se va a llegar al primer aforo estimado por el Ministerio de Agricultura para la campaña 2025/2026», señala Juan Luis Ávila, responsable estatal de Olivar de COAG y secretario general de la organización en Andalucía, en El Debate.

Este experto insiste en que en las zonas de mayor producción, como Jaén, Granada y Córdoba, no ha llovido apenas durante el mes de septiembre y las lluvias previstas para octubre no parece que vayan a ser suficientes. Esto puede provocar que la estimación baje un 20%.

Por el momento, se prevé que la producción caiga un 15% en Jaén, un 8% en Córdoba y un 5% en Granada. «Lo que suceda en este triángulo en los próximos 20 días afectará mucho al resto de producciones en España», manifiesta Ávila. Y es que Andalucía acapara un 79% de la producción nacional.